Más que empoderada regresa Sará con su nuevo tema “Candela”

Miami, FL. (10 de marzo de 2020) - La cantante venezolana-americana, Sará, quiere que todas las mujeres se empoderen y sientan confianza en ellas mismas. Y, por esta razón, la cantante lanza “Candela”, su segundo sencillo del 2021 que ya está disponible en todas las plataformas de música digitales, mientras que el video musical se puede disfrutar a través del canal de YouTube de Sará.



“Candela” fue escrito por Sará y es su primer tema de reggaeton, que empodera a quien escuche la canción. “Siente ese fuego por dentro - toda su energía esa noche - y hacer mucha música, Se siente “CANDELA”, cuando entra al estudio se siente en "candela'", dice parte de la letra de este tema que se caracteriza por su energía y vibra positiva.

“No es necesario estar con un novio o con tus amigos. A veces, puedes disfrutar la vida contigo misma y el sentimiento es increíble. Candela nació en una época en donde me sentía muy débil físicamente y estando en el estudio todo mejoró, me curé. La canción me sacó de un hoyo”, expresó Sará.





El tema se estrenó simultáneamente con un video musical dirigido por Nuno Gomes & Compostela Films. En la producción audiovisual aparece Sará divirtiéndose en un club de Nueva York en donde baila durante toda la noche junto a varios bailarines. Puedes ver el video de "Candela".



Este 2021, Sará llega con un sonido innovador con el que dejará sentir la evolución de su carrera artística. Su objetivo para este año no es solo demostrar que puede explorar diferentes géneros, sino que puede hacerlo tanto en inglés como en español.

Sobre Sará

Nacida en Miami, FL, de padre estadounidense y madre venezolana, Sara creció influenciada por la música latina que escuchaban sus padres desde salsa, merengue, pop y rock.

Esto influyó en su pasión por la música y desde los 8 años Sara comenzó a escribir sus propias canciones. Su deseo de impactar al mundo a través de sus canciones es su mayor motivación. A sus 20 años, Sara sigue concentrada en lo que quiere lograr y su enfermedad de Lyme no ha sido un impedimento.

Al contrario, ha descubierto la fuerza que tiene en su interior. Con su voz quiere empoderar a otras mujeres para que aspiren a ser lo que quieran. Además de trabajar en su música, actualmente estudia producción musical y negocios en el Clive Davis Institute of Recorded Music en la ciudad de Nueva York.