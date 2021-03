J Balvin estrena nuevo tema “MA G” y presenta el barrio donde creció / Mondo Sonoro

Durante los últimos días el cantante colombiano, J Balvin, no ha parado de dar noticias, además del rumor de embarazo de su novia Valentina Ferrer, presentó sin previo aviso su nueva canción “Ma G”, junto al videoclip del sencillo que fue grabado en el barrio Castilla de Medellín, donde creció.

El video fue grabado el pasado mes de enero en las calles del barrio que pertenece a la Comuna 5 de la capital de Antioquia, donde el habría dado sus primeros pasos en la música para convertirse, actualmente, en uno de los cantantes colombianos del género urbano más reconocido en el mundo.

“Desde Medellín para el mundo. Ma G, cuando nadie me la dio yo me la di. No dejes de soñar. Ma G disponible ya en todas las plataformas”, escribió el artista en su cuenta de Instagram, medio a través del cual anunció el estreno del sencillo el pasado sábado.

Te puede interesar: Evaluna y Camilo anuncian su nuevo tema musical juntos

Durante la grabación del video, el paisa logró causar conmoción en la ciudad, consiguiendo ser tendencia en redes sociales. Al barrio de Castilla llegó con un grupo de bailarines y un Ferrari amarillo, lo cual fue parte fundamental del escenario que le dio vida al videoclip que ya cuenta con un millón de visualizaciones.

La canción también fue presentada el pasado sábado 27 de febrero, durante el show previo a la pelea de boxeo entre el mexicano Saúl “El Canelo” Álvarez y el turco Avni Yilirim, en Miami (Estados Unidos).