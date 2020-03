Miriam Rodríguez lanza su nuevo tema "No se quién soy"

Foto: Referencia.

“No Sé Quién Soy” es el duro reflejo de una realidad en la que el sufrimiento, pero también el amor y la emoción, son protagonistas.

“Quizás a veces no nos damos cuenta de que lo más valioso que tenemos en la vida es el tiempo; un tiempo que no podemos recuperar y sobre el que no podemos retroceder. Solo nos mantienen los recuerdos, porque estamos hechos de ellos. Nacemos, crecemos, aprendemos y, casi sin darnos cuenta, volvemos a hacernos pequeños".

"La música es aquello que nos hace sentir vivos, aquello que nos une a través de momentos que nos marcan y nos quedan grabados para siempre, y aquello que nos llena, aunque tengamos la sensación de quedarnos vacíos. Porque, aunque retrocedamos sintiendo que lo estamos perdiendo todo, y aunque no haya respuestas para dar, siempre seguiremos estando dispuestos a que alguien nos saque a bailar...” MR.

Esta canción ha sido compuesta y producida por la propia artista y cuenta con un emocionante videoclip dirigido por Cráneo Media y muestra todo el sentimiento de la historia de la que va esta canción y que Miriam Rodríguez traslada en su composición.

Esta canción estará incluida en el nuevo álbum de Miriam Rodriguez, "La Dirección de tu Suerte" contiene que se publicará el próximo 3 de abril.

"La Dirección de tu Suerte", 10 nuevas canciones donde la artista se ha involucrado en todas las fases del proceso de creación, desde la composición hasta en la propia producción.

Te puede interesar: Mala Rodríguez lanza su nuevo sencillo "Mami"

Este nuevo disco nos ofrece un gran salto cualitativo a nivel sonoro y musical, donde Rodríguez define y remarca un estilo que es su seña de identidad.

Este álbum se ha grabado entre Madrid, Londres y México donde ha podido colaborar con Nick Atkinson y Ed Holloway - productores de Lewis Capaldi o Armando Ávila entre otros. Miriam Rodriguez nos regala con este nuevo álbum una revolución de fuerza, explosión de color y mucho pop-rock.

Miriam Rodríguez es una de las voces femeninas más relevantes del panorama musical español. Con su anterior disco Cicatrices consiguió el Disco de Oro y giró por toda España con el cartel de localidades agotadas en su gran mayoría.

Miriam Rodríguez estará de gira con La Dirección de tu Suerte Tour que arranca el 2 de mayo en Cartagena y pasará por Madrid el próximo 25 de Julio dentro del marco del Universal Music Festival en el Teatro Real.