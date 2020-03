Nicaragua con fronteras abiertas, pero alerta ante coronavirus

Foto: TN8

Nicaragua no mantiene restricciones migratorias, pero sí toma las medidas adecuadas ante la situación sanitaria del coronavirus.

A diario unas 10 mil personas transitan por el puesto fronterizo que une Nicaragua y Costa Rica. Ahí laboran diversas instituciones que además de su trabajo habitual, desarrollan acciones orientadas por el Gobierno por la situación del COVID-19.

"En todos nuestros puestos fronterizos hemos venido trabajando en las medidas correspondientes en cada ingreso y cada salida de nicaragüenses y personas de otras nacionalidades, lo que nos corresponde a nosotros como migracion", dijo la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel.

El personal se encuentra protegido y en caso de detectar a alguna persona con temperatura es remitida a la Oficina Sanitaria Internacional, que es donde el personal del Ministerio de Salud se mantiene 24 horas, donde además de ser valorado, queda registrado con todos sus datos para contactarle si es necesario.

"Igual se le explica a toda la población que debe hacer el lavado de manos frecuentemente, evitar el contacto de las manos con la cara y en caso de que presenten síntomas respiratorios el uso de mascarillas", expresó la médico en servicio social, Ariana Alvarado.

Medidas preventivas

En este puesto fronterizo entran y salen normalmente furgones con carga pesada y buses con turistas, quienes destacan que es adecuado mantener las fronteras abiertas, tomando medidas necesarias sin que haya cuarentena.

"Hasta el momento no hemos tenido ninguna incidencia, el viaje ocurrió de forma normal, nos bajaron para revisarnos los pasaportes de salida y hasta el momento no he escuchado nada que alarme. Pienso que si se toman las medidas necesarias no hay de qué temer", valoró la nicaragüense Leyla Martínez.

"Nos facilitan la salida y el poder volver a casa, así que pienso que es bueno que no se cierren fronteras y damos gracias por poder volver a nuestro hogar", comentó el mexicano Ariel Cuevas.

"Está muy bien que Nicaragua no cierre sus fronteras a como lo está haciendo Panamá, porque por motivos de trabajo o por visitar a sus familiares uno tiene que viajar y uno tiene que tomar sus medidas como lavarse las manos, usar alcohol y andar su mascarilla para prevenir el contagio", consideró el costarricense Néstor Ordeñana.

De igual forma, los comerciantes consideran como adecuada la medida de no tener restricción migratoria alguna con quienes retornan al país.

"Miramos bien que en Nicaragua no se hayan cerrado fronteras. Gracias a Dios siempre venimos y llevamos el pan de cada día a nuestros hogares", opinó la comerciante Angélica Pérez.

"No se pueden cerrar fronteras porque es un medio por el cual nosotros vivimos, primero por la misericordia de Dios y confiamos que Él nos va a guardar de esta contaminación que se está dando", puntualizó la señora Daysi García.

En Nicaragua no existen casos de coronavirus y se llama a la población a mantener la calma, pues las instituciones mantienen una vigilancia permanente en los 13 puntos de entrada al país.