Rusia aprueba el uso de la vacuna Sputnik V en mayores de 60 años

El Ministerio de Sanidad de Rusia autorizó hoy la vacunación contra la covid-19 para los mayores de 60 años con el preparado ruso Sputnik V.

"El Ministerio de Sanidad aprobó cambios en las instrucciones de uso del medicamento. Así, los ciudadanos mayores de 60 años también podrán vacunarse contra el coronavirus", dijo Mijaíl Murashko, ministro de Sanidad, a la televisión pública.

Hasta ahora la vacuna rusa, que empezó a utilizarse masivamente en el país el pasado 15 de diciembre, sólo se estaba aplicando a personas de entre 18 y 60 años.

Murashko subrayó que los últimos análisis confirmaron que el uso de Sputnik V no representa ningún riesgo para las personas mayores.

El viernes el director del Centro Gamaleya, Alexandr Gintsburg, desveló que los especialistas no habían detectado nuevos efectos secundarios en los mayores vacunados con Sputnik V.

La pasada semana el presidente ruso, Vladímir Putin, admitió en su rueda de prensa anual que no podía vacunarse porque su edad, 68 años, no se lo permitía.

Recomendaciones de especialistas

"Yo atiendo a las recomendaciones de nuestros especialistas y por eso por ahora no me he puesto la vacuna, pero lo haré sin falta cuando sea posible", dijo el presidente, que cumplió 68 años en 7 octubre pasado.

Eso despertó suspicacias en algunos países interesados en adquirir la vacuna rusa como en Argentina, el primer país en registrar Sputnik V el 23 de diciembre coincidiendo con la llegada de un avión con las primeras dosis.

En respuesta, el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, anunció ayer que el Gobierno suministrará casi 6,5 millones de dosis de Sputnik V a sus centros médicos en enero y febrero de 2021.

"Nuestra misión ahora es incrementar el volumen de producción de la vacuna contra el coronavirus para abastecer a todas las regiones de nuestro país", afirmó.

Ensayos clínicos

La Sputnik V mostró una eficacia del 91,4 % en el último control efectuado en la tercera fase de los ensayos clínicos, datos que, según Gintsburg, "permiten afirmar con seguridad que (Sputnik V) es altamente eficaz y totalmente segura para la salud".

Con los 29.258 positivos detectados en la últimas 24 horas, Rusia suma ya 3.021.964 casos de covid-19 y ocupa el cuarto lugar en el mundo, detrás de Estados Unidos, la India y Brasil, por número de contagios.

Además, se registraron otros 567 decesos, que elevaron a 54.226 las víctimas mortales desde el inicio de la pandemia.EFE