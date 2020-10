Foto: Real Academia Española analiza incorporar pronombre "Elle"/Referencia

La Real Academia Española (RAE) analiza incluir en una de sus secciones en la web, denominada Observatorio de palabras, el pronombre "elle", según información divulgada en los medios este miércoles.

Pese a que todavía no lo ha incorporado el termino en su Diccionario de la lengua española (DLE), la entidad que se dedica a la elaboración de reglas normativas del idioma español revela en la sección que "elle" es un "pronombre de uso no generalizado creado para aludir a quienes puedan no sentirse identificados con ninguno de los dos géneros tradicionalmente existentes".

Te puede interminar: El Salvador inicia vacunación contra el papiloma en niñas de 9 años

La inclusión de este pronombre en el Observatorio de palabras de la RAE ha generado gran controversia, aunque el organismo aclara que dicho espacio solo "ofrece información sobre palabras (o acepciones de palabras) y expresiones que por el momento no aparecen en el diccionario, pero que han generado dudas: neologismos recientes, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, etc."

#dudaRAE @RAEinforma

¿Es esto cierto?

Ojalá que no caigan en la trampa. Dejan pasar esta y, después, tendrán que admitir como válido que los adjetivos neutros se les agregue la 《e》 en lugar de la 《o》.

https://t.co/Bj9b07G1Co — nnpaula (@nnpaula1) October 27, 2020

Tras las múltiples confusiones respecto a la inclusión del término, la RAE explicó "que una voz aparezca en el "Observatorio de palabras" de nuestra web no implica que esté en estudio su incorporación al «DLE» ni que haya sido aceptada", en respuesta a las dudas que una usuaria publicó en Twitter, tras una publicación errada de un medio de comunicación.

#RAEconsultas No. Que una voz aparezca en el «Observatorio de palabras» de nuestra web no implica que esté en estudio su incorporación al «DLE» ni que haya sido aceptada. Esta sección busca aclarar dudas que nos han planteado los consultantes sobre voces ausentes del diccionario. — RAE (@RAEinforma) October 28, 2020

Aunque el organismo reitera que ante la ausencia de ciertas voces en el diccionario, ha agregado en dicho espacio palabras como "elle", esta acción ha motivado a los lingüistas y defensores de género a expresar sus opiniones respecto al asunto.

Entre las reacciones resalta la de la docente y periodista Norma Loto, quien además es integrante del Círculo de Lingüistas Feministas.

La #RAE no aprobó #Elles. Sus festejos lo único q hacen es fortalecer la autoridad de una institución realista y fuera de época. Repitan conmigo " las lenguas cambian de abajo hacia arriba" — SororaIrredenta (@norloto) October 27, 2020

Elaboración de reglas normativas del idioma español

Loto considera que más allá de la incorporación del pronombre al Observatorio de palabras "hay que pensar por qué es importante el ingreso a un diccionario que responde a los intereses de la Real Academia Española".

La docente mencionó el ejemplo del termino "femicidio", que más allá de su relevancia semántica y su uso "no esperábamos que ningún observatorio la incorpore, la utilizamos sin ningún diccionario". En este sentido, la experta expresó que "el lenguaje inclusivo, el no sexista y no binario crece y avanza dependiendo de cada sociedad y sus avances sociopolíticos".