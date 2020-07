Putin firma un decreto con los objetivos de desarrollo de Rusia hasta 2030

Presidente de Rusia, Vladímir Putin / Fotografía: @KremlinRussia_E

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha firmado un decreto que fija los objetivos de desarrollo nacional hasta 2030, con el fin de lograr "un avance revolucionario" del país, aumentar la población y mejorar el nivel de vida de los ciudadanos, así como crear "condiciones cómodas" para la vida y el desarrollo del "talento de cada persona".

Preservación de la población, la salud y el bienestar de las personas

En el marco del objetivo nacional de la preservación de la población, la salud y el bienestar de las personas, se buscará asegurar un crecimiento sostenible de la población del país, aumentar la esperanza de vida hasta los 78 años, reducir el nivel de pobreza a la mitad en comparación con el indicador de 2017, así como incrementar la proporción de ciudadanos que practican regularmente deporte hasta un 70 %, señala el documento.

Oportunidades para la autorrealización y el desarrollo de talentos

Para garantizar las oportunidades para la autorrealización y el desarrollo de talentos, Rusia procurará entrar en los diez principales países del mundo en términos de calidad de la educación general, así como en términos de investigación y desarrollo. Asimismo, se pretende formar un sistema eficaz "para identificar, apoyar y desarrollar" las habilidades y talentos de niños y jóvenes; crear condiciones para "la formación de una personalidad armoniosamente desarrollada y socialmente responsable"; aumentar hasta el 15 % la proporción de ciudadanos que participan en actividades voluntarias y triplicar el número de visitas a eventos culturales en comparación con el indicador de 2019.

Ambiente cómodo y seguro para la vida

Con el fin de garantizar un "ambiente cómodo y seguro para la vida", se propone mejorar las condiciones de vida de al menos cinco millones de familias al año y aumentar el volumen de construcción de viviendas, así como mejorar la calidad del medio ambiente urbano y de la red de carreteras. Por otro lado, Rusia buscará crear un sistema sostenible para la gestión de residuos sólidos municipales, reducir a la mitad las emisiones de los contaminantes más peligrosos; eliminar los objetos más nocivos para el medio ambiente y mejorar ecológicamente los cuerpos de agua.

Trabajo decente y eficaz y emprendimiento exitoso

Te puede interesar: Grupo de Puebla rechaza ilegalización del partido Fuerza Compromiso Social de Rafael Correa

En el marco del objetivo nacional de "trabajo decente y eficaz y emprendimiento exitoso", el decreto busca asegurar una tasa de crecimiento del PIB por encima del promedio mundial, así como una tasa de crecimiento sostenible de los ingresos de la población y un nivel de pensiones no inferior a la inflación. Además, se buscará un crecimiento real de al menos 70 % en comparación con 2020 de las inversiones en activos fijos, por un lado, y de la exportación de bienes no primarios no energéticos, por el otro. Finalmente, el documento prevé aumentar hasta 25 millones el número de personas empleadas en pequeñas y medianas empresas, incluidos empresarios individuales y autónomos.

🇷🇺 Putin fija los objetivos de desarrollo de Rusia hasta 2030 👇 https://t.co/DjKrpuNiE0 — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) July 21, 2020

Transformación digital

El último objetivo nacional, relativo a la "transformación digital" del país, persigue lograr la "madurez digital" de sectores clave de la economía y la esfera social; aumentar hasta el 95 % la proporción de servicios socialmente significativos disponibles en forma electrónica; incrementar hasta un 97 % la proporción de hogares que cuentan con acceso de banda ancha a Internet y aumentar las inversiones en soluciones nacionales en el campo de la tecnología de la información cuatro veces en comparación con el indicador de 2019, informó RT.