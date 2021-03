Maratón "Verano 2021" se desarrolló en el puerto Salvador Allende

El maratón es bajo el lema sol y playa, se desarrolla para el disfrute y la recreación sana de las familias nicaragüenses Foto: TN8

Dando la bienvenida al verano 2021, niños, jóvenes y adultos, participaron unas 300 personas en un maratón de unos cinco kilómetros que finalizó en el puerto Salvador Allende en Managua.

En la categoría de sillas de rueda, no se quedaron atrás y decidieron participar.

¨Para nadie es fácil, todos llegamos sacando la lengua a la final, y no dejarse vencer, recorrimos como unos cinco kilómetros, y llevo ocho años de participar en este maratón, a parte de hacer el esfuerzo, es una bonita experiencia, gracias a Dios me ha permitido la dicha de ganar el primer lugar, lo bueno no es solo ganar, sino participar y desarrollar el deporte¨, afirmó Melba Contreras, participante de silla de ruedas.

Incluso participaron personas no videntes, demostrando que para el deporte no hay barreras que les impida ser parte de esa experiencia.

¨Me siento muy bien, y para eso me entrené en mi departamento, yo soy del municipio de Somoto, departamento de Madriz, siempre vengo a Managua y siempre ganó el primer lugar, llevo como cinco años participando en este maratón, y ya he participado en Guatemala y me traje el primer lugar¨, afirmó Brenda Medina, participante del grupo de no vidente.

Desde los más pequeños participaron

Otro grupo de personas fue de la tercera edad, quienes se sumaron a este maratón de verano, demostrando que para hacer ejercicios no hay edad.

Esta actividad fue promovida por el Instituto Nicaragüense de Turismo, y según sus organizadores participaron cinco categorías como la juvenil, no vidente, silla de rueda, adulto mayor y categoría abierta.

El maratón es bajo el lema sol y playa, se desarrolla para el disfrute y la recreación sana de las familias nicaragüenses que este fin de semana le dan la bienvenida a las vacaciones de verano, donde miles de personas se desplazan por los diferentes balnearios del país.