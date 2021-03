Foto: Pacientes del Hospital Monte España reciben primer dosis de la vacuna Covid-19 /TN8

Autoridades de la salud del Hospital Monte España continúan la aplicación de la vacuna covid-19 a pacientes con enfermedades crónicas y que encuentran recibiendo tratamientos de diálisis y hemodiálisis.

"Esta es la primera aplicación que se le hace a los pacientes; seguimos teniendo una gran aceptación por todos nuestros pacientes que son del programa de hemodiálisis, un grupo donde estamos realizando actualmente la aplicación de la vacuna. Como meta el Hospital Monte España tiene a 70 pacientes", Norlan Nicaragua, MINSA.

Esta vez medicos vacunaron a un aproximado de 70 pacientes, los que recibieron la aplicación de la vacuna de manera voluntaria con el fin de garantizar su salud y bienestar.

"Me parece muy bien porque miramos la voluntad del Gobierno que se preocupa por esa clase de gente, que somos los enfermos crónicos y también damos agracia Dios y esos países que se han dispuesto a colaborar con esta vacuna para contrarrestar esa gran enfermedad que es de muerte. Miramos que se está haciendo un esfuerzo muy bueno y esperamos que toda la población necesitada la reciba porque todos necesitamos vivir en ese país", José Felix Reyes, paciente.

Actualmente médicos de los diferentes hospitales del país se encuentran casi culminando la primera etapa de vacunación en la que han garantizado la inmunización a los pacientes más vulnerables

Proceso de vacunación

"Me gusta mucho eso porque nosotros somos los que estamos con más riesgo. Agradezco a Dios y al presidente también y a los doctores del Hospital Monte España porque nos están aplicando y permitiendo esa vacuna contra el covid 19; me siento muy agradecida, pero no hay que bajar la guardia, hay que seguir utilizando la mascarilla, lavarse las mano y aplicar alcohol gel y que sea dios dándonos de su ayuda", Sonia Gutiérrez, paciente.

Esta jornada se ha estado realizando de manera ordenada donde equipos médicos brindan de antemano charlas de recomendación y explicación sobre el virus covid-19, para luego proceder al proceso de vacunación en los pacientes.