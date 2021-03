Foto: Ometepe: Mujeres reciben charla sobre violencia de género/TN8

La Policía Nacional a través de la Comisaría de la Mujer brindó una charla a más de 50 mujeres de distintas comunidades del municipio de Moyogalpa en la Isla de Ometepe. En la actividad se abordaron diferentes temas, como la violencia de género, avances y retos en cuanto a los derechos de la mujer en el país nicaragüense.

En primer instancia se reconoció el papel fundamental que la mujer ejerce en el hogar, también se reconoció la capacidad de la mujer para dirigir, liderar y hasta ejercer cargos en diferentes entidades privadas y gubernamentales.

Hace unos 20 años aproximadamente doña Estela Centeno no hubiera podido optar a un cargo público en el Gobierno, pues los modelos de gobierno de ese entonces no permitían que la mujer tuviera tales derechos. Actualmente doña Estela, es la alcaldesa de Moyogalpa, un derecho que se les restituye a las mujeres desde que el Gobierno Sandinista tomó las riendas del país en el 2007.

“Me siento muy agradecido con Dios y con nuestro Gobierno porque me ha dado estos espacios como mujer. Somos ejemplo para otras mujeres, por ser alcaldesa no me siento diferentes, soy igual a las otras mujeres, he venido trabajando a través de los año no porque soy alcaldesa sino porque soy una mujer capaz y luchadora. El Gobierno nos ha dado esa gran restitución de derechos y pues nosotros tenemos que aprovechar estos espacios”, dijo la alcaldesa moyogalpina.

La oficial Helen María Ortiz, investigadora policial de la Comisaría de la Mujer en Moyogalpa dio a conocer la ruta de la denuncia que la mujer debe saber y conocer para denunciar principalmente la violencia intrafamiliar.

“Nosotras como mujer valemos muchísimo y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Hoy en día gracias a nuestro Gobierno se ha avanzado muchos en temas de violencia de género. La mujer puede llegar con toda confianza a la comisaría para realizar su denuncia", mencionó la oficial especialistas en temas de violencia contra la mujer.

Restitución de derechos

"Quien recepciona la denuncia es una mujer que está totalmente capacitada para atender estos casos. La mujer denuncia, nosotros investigamos y posteriormente actuamos. Nosotros como Comisaría de la Mujer invitamos a todas las mujeres que rompan el silencio porque en muchos casos no hablan por miedo, que sepan que aca estamos nosotras para ayudarlas y protegerlas de la violencia intrafamiliar”, dijo la oficial especialistas en temas de violencia contra la mujer.

La actividad se realizó con conmemoración al Mes de la Mujer. Si en su barrio, comunidad o ciudad usted es testigo de algún maltrato en contra de la mujer o si usted como mujer sufre de maltrato o agresiones por parte de su pareja, puede llamar a la línea 118 o acudir directamente a la Comisaría de la Mujer más cercana.