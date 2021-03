Foto: El Actor Danilo Carrera visita por segunda vez tierras pinoleras/TN8

El actor y cantante Ecuatoriano Danilo Carrera llegó esta tarde a Nicaragua al Aeropuerto Augusto César Sandino para cumplir con sus obras sociales en el país pinolero.

Recordemos que este talentosísimo actor además de cantar y actuar también es escritor, recientemente acaba de sacar su libro que lleva por nombre "Cuando Nadie Me Ve". A trabajado en novelas como "Grachi" de Nickelodeon ,"Vencer el Silencio" , "Relaciones Peligrosas" , "Cosita Linda", "Ruta 35" , "Pasión Y Poder y Quererlo Todo".

Esta es su segunda vez en tierra nicaragüense, ya que en marzo del 2015 visitó nuestra bella Caribe Norte, donde quedó encantado con la sabrosa comida, tanto así que antes de aterrizar al país pinolero, a través de una fotografía junto a su hermano Leopoldo Carrera en su cuenta de Instagram , escribió "#Nicaragua!! Nos vemos en dos horas!! Muero por comer las delicias que tienen allá!!

"Primero que nada volver a haber a mi gente de Nicaragua, tengo a muchos amigos acá y comer la comida rica de este pueblo, que me encanta. Vamos a estar haciendo labor social, vamos a estar visitando fundaciones final 2015 que fue en el año que Nicaragua me abrió las puertas y me recibió después de haber hecho la novela "Relaciones Peligrosas" después de haber realizado un par de proyecto, ahora regreso; me ha tratado tan lindo siempre", expresó el Actor Danilo Carrera.

Obras sociales

Este joven actor piensa visitar algunos lugares de nuestra bella Nicaragua como León, Granada y San Juan del Sur, también estará visitando el Centro Deportivo Conchita Palacios donde armará equipos con jóvenes nicaragüenses; igualmente estará visitando el Instituto público Maestro Gabriel para dar charla motivacionales a los estudiantes de este centro de estudio, incluso estará visitando el Hogar de Protección Pajarito azul.

"Me siento contenta porque cuando me di cuenta que él venía a Nicaragua me llene de emoción, lo quería ver en persona", dijo Idalia Pacheco, fanática