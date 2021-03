MARENA Granada empodera a familias con zoocriaderos de iguanas

Foto: Zoocriadero de iguanas en Granada / TN8

En Granada el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) trabaja en la promoción e instalación de zoocriaderos de iguanas negras como parte de la seguridad alimentaria y desarrollo económico de las familias protagonistas de las zonas rurales del departamento.

Así es que en la comunidad San Diego, en el municipio Diriomo, habita doña Mercedes Salome Guadamuz, quien es una mujer que desde muy pequeña se apasionó en los trabajos de agricultura. Ella junto a su familia poseen una pequeña finca donde cultivan un poco de todo y actualmente con el apoyo del MARENA logro la instalación de un zoocriadero de iguanas.

“Yo quiero salir adelante y esa es la base principal de mi proyecto, en especial me gusta las iguanas porque son más fáciles de criar y se reproducen por montones. Los técnicos de MARENA me presentaron el proyecto y me motivan a emprenderlo”, dijo Doña Mercedes Guadamuz.

Apoyo completo del MEFCCA

MARENA se encarga de entregar las crías y el material necesario para la instalación del zoocriadero, esto de manera gratuita, el cual permitirá el desarrollo económico y el aseguramiento alimentario de la familia.

“No es tan difícil criarlas porque ellas se alimentan de frutas y flores y esas son cosas de las que tenemos aquí, por eso es que me gusta el proceso de crianza de iguanas, su desarrollo solo necesita cuido. A un par de meses ya me miro con un montón de iguanas y garrobos los cuales podré vender y otros para una comidita en la casa”, destacó Guadamuz.

Doña Mercedes también destacó el trabajo que viene desarrollando el Gobierno sandinista a través de sus diferentes instituciones en la restitución de derechos de las mujeres.

“Esto es una gran oportunidad, antes no las teníamos esto como mujeres y nuestro Gobierno con el Comandante Daniel, las mujeres estamos saliendo adelante y hay muchos proyectos que se están desarrollando y las mujeres estamos siendo tomadas en cuenta”, finalizó.