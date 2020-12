Exitosa y efectiva jornada de fumigación en el barrio Anexo La Primavera

Foto: Fumigación en barrio Anexo La Primavera, Managua / TN8

El Ministerio de Salud (MINSA) continúa implementando jornadas de fumigación en los barrios de Managua con el fin de erradicar enfermedades causadas por el mosquito transmisor.

"Hoy estamos con los compañeros de la lucha antiepidémica, estamos en el barrio Anexo La Primavera donde habitan 1 mil 300 viviendas. El día de hoy vamos a fumigar dos manzanas y estamos acá brindando a la población aparte de la fumigación y aplicación de BTI, recomendaciones para que ayuden a que no se propague el mosquito", dijo María Eugenia Guerrero, del centro de salud Silvio Ferrufino.

Este jueves realizaron la jornada en el barrio Anexo La Primavera del Distrito VI de Managua, donde familias brindaron de la disposición de sus hogares para que brigadistas realizaran la fumigación.

"Esto me parece muy bien porque aquí en hemos tenido varios casos de dengue y realmente en la noche no se aguanta el zancudo y ha estado bastante abundante, y está muy bueno porque así evitamos que los niños se enfermen, porque por lo menos en mi caso mi niña ya ha tenido dengue hace pocos meses y mi hermano estuvo también en el hospital a causa de esto; por eso me parece muy bien que hayan tomado la prevención de fumigar antes que se vuelva a repetir el ciclo", expresó Jessica Espinoza, habitante del barrio.

Atención a la salud de las familias

La actividad fue dirigida por médicos brigadistas del centro de salud Silvio Ferufino, los que brindaron charlas a los habitantes con el fin de evitar enfermedades como zika, dengue y chikungunya.

"A veces a causa de los zancudos no se puede ver la televisión tranquilamente, debido a que esto se ha propagado, por eso me parece muy bueno que estén realizando esta jornada de fumigación porque así evitamos muchas enfermedades", compartió Darling Vanegas, habitante del barrio Anexo La Primavera.

"Recomendamos a las familias nicaragüenses que mantengan limpias las pilas, los barriles tapados, más que todo mantener siempre limpio uno su casa para que no se acumulen los zancudos", finalizó Vanegas.

Entre las recomendaciones facilitadas por brigadistas, las familias también debeb acatan las normas de cuido e higiene para brindar salud y protección de sus familias con el objetivo de evitar la reproducción del zancudo.