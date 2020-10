Jornada de atenciones cardiológicas en el Hospital La Mascota

Foto: Atenciones cardiológicas Hospital La Mascota / TN8

Familias de los diferentes barrios de Managua asistieron con sus hijos en la jornada de atenciones cardiológicas que se llevó a cabo en el Hospital Manuel de Jesús Rivera “La Mascota”.

“Hoy nosotros estamos finalizando el mes de octubre con una jornada cardiológica, el objetivo principal es acelerar las atenciones cardiológicas, de valorar. Cuando a un padre, a una madre le dicen que su hijo tiene soplo en el corazón genera mucha angustia, mucha incertidumbre a toda la familia porque un diagnóstico puede involucrar una cirugía y hasta el pronóstico del niño”, aseguró el Dr. Cristhian Ramírez, del área de Cardiología infantil del hospital.

Lee también: Entregan vivienda solidaria a familia en Villa Encanto, Managua

Foto: Atenciones cardiológicas Hospital La Mascota / TN8

Estas jornadas se realizan con el fin de reducir la lista de espera de valoraciones cardiológicas y brindar atención rápida y de calidad.

“El día de hoy se realiza una jornada con 15 niños para evaluar sus problemas como soplo, si les duele el pecho para acortar el tiempo de espera de la consulta externa y aportar un grano más a la mejoría de la salud nicaragüense. Estas jornadas generalmente la realizamos dos veces al mes”agregó el Dr. Ramírez.

“Todo esto tiene mucho costo porque los equipos que se utilizan son caros, y ni todos tienen la oportunidad de atenderse y acá lo hacemos totalmente gratuito y se les da seguimiento en dependencia de lo que encontremos en cada uno”, añadió.

Madres de familia, aseguraron este es un beneficio que agiliza el proceso para la detección temprana y la prevención de posibles padecimientos.

Salud de calidad

Foto: Atenciones cardiológicas Hospital La Mascota / TN8

“Yo vine porque mi Niño me dijeron que tenía soplo pero gracias a Dios y a los médicos y la atención que nos brindaron porque este examen no se hace comúnmente, pude ver que no era nada más, acá la atención buena y así se detectó que estaba bien, voy satisfecha”, aseguró la madre Maryuri Chávez.

En las clínicas móviles que llegan a los barrios y comunidades de todo el país se médicos de las diferentes especialidades atienden a los pequeños, dándoles seguimientos si éstos lo requieren.

“Yo vine porque la feria de salud que llegó al barrio San José oriental y de ahí me mandaron acá y ya que vine la atención fue rápida, mi niña tiene un hijito en el corazón pero ya me sacaron expediente y le darán seguimiento , así puedo cuidar a mi niña”, concluyó la madre Elieth González.