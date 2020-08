Familia de Villa Vallarta recibió las llaves de su nueva vivienda

Foto: Vivienda digna en Villa Vallarta, Managua / TN8

Una familia del barrio capitalino Villa Vallarta se convirtió en una de las protagonistas del emblemático programa Vivienda Digna, al recibir la tarde de este martes las llaves de su nueva casa.

Las autoridades entregaron la vivienda número 323 entre emociones indescriptibles de la familia de Oliver del Carmen Pérez y su hija Sandra Katiuska Bermúdez Pérez.

"Anteriormente vivía en una casita de zinc, solamente de zinc el contorno, pero ya gracias a Dios tengo mi casa y me siento feliz y orgullosa. Los días de lluvia eran tristes porque se me llenaba y yo tenía que sacar el agua con baldes, pero ya, primeramente Dios y a nuestro presidente ya no lo volveré a hacer", expresó Oliver del Carmen Pérez.

La exitosa coordinación entre las autoridades de Managua y la embajada de Taiwán hace posible que las familias en situación vulnerable ante el invierno y otros fenómenos naturales pasen a vivir en condiciones seguras.

Foto: Autoridades de Managua entregando vivienda digna / TN8

"Contentos, estos proyectos de amor vienen a cambiarle realmente la vida las familias, es la 323 que se entrega con la de Doña Oliver; pero aquí en Villa Vallarta es una zona costera donde nosotros antes teníamos muchos problemas de inundaciones, es por eso que es la vivienda número 39 que nosotros entregamos en este barrio", explicó la alcaldesa de Managua, Reyna Rueda.

El Ministro Consejero de la embajada de Taiwán expresó su satisfacción por la gestión efectiva de las autoridades nicaragüenses en la administración de la cooperación de su país.

"Hoy nos sentimos muy contentos de compartir esa alegría con la familia de Oliver Pérez, con esta casa hemos aumentado las entregas de viviendas solidarias. Es un proyecto que realmente nosotros apreciamos, estamos muy contentos de colaborar con la Alcaldía de Managua", expresó.

Foto: Vivienda digna en Villa Vallarta, Managua / TN8

Los proyectos orientados a las municipalidades del país se desarrollan de manera complementaria e integral.

En el Distrito VI de la capital se destinaron 20 millones de córdobas para la ejecución de 13 proyectos, contemplados en el plan de inversión anual de la municipalidad.

Así mismo en el 2011 el gobierno nicaragüense desarrolló un Proyecto de Desarrollo Integral en Villa Vallarta, en coordinación con el INVUR y la municipalidad para beneficiar a 370 familias con el acceso a los servicios básicos, para ello se hizo una inversión de 1 millón 94 mil dólares.