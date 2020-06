Alcaldía de Managua entrega 100 viviendas del programa Bismarck Martínez

Foto:alcaldía de Managua entregó 100 viviendas del programa Bismarck Martínez/TN8

El Gobierno de Nicaragua a través de la alcaldía de Managua la tarde de este martes entregó 100 viviendas del programa Bismarck Martínez , a las familias de escasos recursos y quienes hoy realizan su sueño en tener un techo .

Te puede interesar:Inauguran casa de atención a personas con casos especiales en Teustepe

Esta es la cuarta entrega que va en este año, donde 400 familias hoy gozan de este beneficio, un proyecto Revolucionario que inició en el año 2019 con la entrega de lotes de terreno y se extendió a viviendas solidarias

Foto:alcaldía de Managua entregó 100 viviendas del programa Bismarck Martínez/TN8

" Reciben el día de hoy una vivienda , un sueño hecho realidad y nosotros nos sentimos contentos en esta cuarta entrega y estamos en tiempo récord entregando la cantidad de 400 viviendas, y para este 2020 son 500 , recordando a nuestros héroes y mártires que dieron esa vida por Nicaragua por verla libre ", dijo la alcaldesa de Managua Reyna Rueda.

El proyecto Bismarck Martínez tiene estipulado extenderse a 20 mil viviendas a entregarse en los próximos años .

Villa Jerusalén es de 120 manzanas para la construcción de 3 mil Viviendas en los próximos años y es parte de la voluntad política del Gobierno de Nicaragua

Foto:alcaldía de Managua entregó 100 viviendas del programa Bismarck Martínez/TN8

Proyectos que impulsa el Gobierno

"Esta era una demanda permanente de las familias de como podían acceder a un terreno o vivienda , que a finales de este año vamos a entregar una cantidad significativa por que son 18 mil hermanos y hermanas que confiaron y que tuvieron esa esperanza en esos proyectos que impulsa nuestro Gobierno a través de un proyecto generoso, modelo de amor y de acompañamiento a las familias de Nicaragua ", expresó Reyna Rueda

A nivel nacional el Gobierno de Nicaragua esta cumpliendo el sueño de muchas familias en tener un techo digno , pero esa alegría se hizo sentir en doña Luisa Rugama, que por muchos años alquilo y hoy eso quedó en el pasado.

"Me siento alegre de haber recibido mi casita, y con mi familia que es de siete miembros me siento muy feliz, y el tramite fue muy rápido y solo voy a pagar 40 dolares y no es mucho para mi bolsillo ", expresó

"Ya hoy recibí las llaves de la casa , voy a vivir con mi novia con quien pretendo hacer una familia nueva aquí, mi mamá esta muy feliz por que ya tengo mi casa que es mi futuro," afirmó Jonathan Martínez

"Me siento bien ya nadie me puede sacar , tanto que luche por esta vivienda, y gracias a nuestro presidente en tener esta vivienda , yo posaba donde mi cuñada eso era horrible pero ya hoy voy a vivir feliz ", indicó Susana Ruiz Sánchez, beneficiada con vivienda.