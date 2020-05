Familias disfrutan de las maravillosas aguas de Xiloá

Foto: Veraneantes disfrutan a lo grande de las cálidas aguas de Xiloá, balneario de Managua / TN8

Familias capitalinas y aledañas se dieron cita en el maravilloso destino turístico Xiloá este domingo, para disfrutar de un ambiente ameno y tranquilo de las cálidas aguas de este balneario.

Este balneario está ubicado a 20 kilómetros de la capital y todos los veraneantes que llegan a estas aguas salen de ellas de con una sonrisa de oreja a oreja y con esperanza de volver a llegar para seguir disfrutando de su tranquilo paisaje.

"Estamos aquí disfrutando de nuestras playas, sí, es lo mejor que nosotros tenemos. Aunque los turistas no vengan aquí pues no importa, para eso estamos los nicaragüenses y nosotros manifestamos que esto es lo mejor que tenemos aquí", dijo Mauricio Aguilar, veraneante.

Este destino es atractivo porque las familias pueden disfrutar de llevar sus almuerzos, bebidas y lo mejor de todo es que el acceso es totalmente gratuito y seguro.

Alegría familiar

"Sinceramente pues estoy bien tranquilo, disfrutando porque venimos unos amigos a disfrutar porque aquí es bonito, miren cómo se ve todo esto aquí. Todo mundo está tranquilo, bañándose todos los niños, yo vine con mis hijos y ellos me llaman a veces: 'papá papá se me fue la chinela' y allá vengo yo a recoger las chinelas. A mí me encanta esto, me gusta venirme a refrescar con el sol del verano", refirió Pedro Antonio García, padre de familia.

De forma muy sana, muchas familias deciden visitar este centro turístico y lo más importante, siempre acatando las medidas de seguridad necesarias en estos tiempos para evitar cualquier tipo de propagación de enfermedades.