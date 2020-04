Familias de Managua siguen siendo atendidas en las clínicas móviles

Foto: Personal del Ministerio de Salud atiende a un paciente dentro de la clínica móvil que llega a barrios de Managua / TN8

Las clínicas móviles del Ministerio de Salud llevaron este lunes atención gratuita y de calidad a los habitantes del barrio Oscar Turcios Sur, ubicado en el Distrito I de la capital.

En esta estrategia de salud se brinda atención pediátrica, dental, consulta general, Papanicolaou y ultrasonidos a las familias de los barrios y comunidades de diversas zonas del país.

Te interesa: Educación en Nicaragua hace frente a la pandemia del coronavirus

"De alguna manera es una forma de recordarle a la población que estamos para servirles. A las mujeres en edad fértil les instamos a que se realicen el Papanicolaou que es bueno para detectar el cáncer cervicouterino porque a veces no se lo hacen, entonces insistimos mucho en eso", dijo el doctor Tino López, del Centro de Salud Roberto Herrera.

"La consulta de odontología es muy importante para prevenir la caries porque a veces viene gente con los chavalitos que tienen los dientes hechos pedazos, entonces también es importante recordarles el aseo dental que es una necesidad para que no haya infecciones", agregó el galeno.

#Nicaragua | Las Clínicas Móviles del Ministerio De Salud llevaron atención gratuita y de calidad a los habitantes del Barrio Oscar Turcios Sur, ubicado en el Distrito I de la capital. En estos espacios se brinda atención pediátrica, dental, consulta general y ultrasonidos. pic.twitter.com/bs5N0PnOBg — TN8 Nicaragua (@canaltn8) April 27, 2020

Salud hasta su hogar

Las familias destacan la importancia de las clínicas móviles para acercar los servicios de salud a la población, ya que muchos no cuentan con el tiempo o recursos para movilizarse a las unidades de salud.

"Valoro de muy buena la atención porque me atendieron con cariño, me bajaron, me subieron, no me dejaron sola y para mí fue maravilloso lo que me hicieron ahorita, primera vez que me están atendiendo de esta manera tan especial", expresó la señora con discapacidad motora María Elena Castro, quien se realizó un ultrasonido para verificar el estado de su vesícula.

"El Gobierno nos está apoyando en este momento y a veces uno no tiene tiempo ni dinero para pagar y aquí es gratuito y rápido todo. Está perfecto. Yo me vine a hacer un ultrasonido renal y ya pasé consulta, me dieron los medicamentos", comentó la señora Mirtha Cortéz.

En las clínicas móviles también se hace énfasis en las medidas de prevención ante el COVID-19, siendo la principal de ellas el lavado de manos.