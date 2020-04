Educación en Nicaragua hace frente a la pandemia del coronavirus

Foto: Lavado de manos es efectuado por una pequeña en un colegio de Nicaragua, como parte de las medidas de prevención ante el coronavirus / TN8

“Estamos haciendo lo que se debe de hacer, educación preventiva, adecuación curricular, protocolos de actuación frente a los desafíos, capacitar a todos los docentes, para dar continuidad educativa en cualquier escenario”, explicó Salvador Vanegas, asesor presidencial en temas de educación en Nicaragua, a través de una entrevista a este medio.

¿Por qué no se han suspendido las clases en Nicaragua?

“Con las documentaciones de países que viven esta experiencia, que han explicado el grado de afectación emocional y afectación en el aprendizaje que tiene el ir a educación no presencial, la recomendación de expertos en esto es, si vas a suspender (las clases) hacerlo en el momento oportuno, suspender por mucho tiempo, mandar a confinamiento por mucho tiempo y hacer un traslado de una educación presencial con una currícula que está diseñada con una educación diaria y pasar a educación no presencial; fundamentalmente en herramientas de tecnologías tiene desafío en relación al dominio de los docentes, tiene connotación de la conectividad, no solo irse, es irse bien y apegado a la realidad, vas a tener que irte con guías, programas de televisión y de radio. No lo hemos hecho porque no estamos en el momento, porque en este momento lo más pertinente es que sigan afianzando”, explicó el funcionario.

Con los colegios privados

Foto: Un niño aplica el correcto lavado de manos desde su colegio ubicado en Managua / TN8

En marzo se realizaron encuentros con directores de centros privados, a estas alturas el 67 por ciento de centros educativos privados han solicitado autorización para temporalmente irse a educación no presencial.

Lee también: Comunidad educativa de Nicaragua participará en encuentro internacional

“Lo que ha dicho el Ministerio de Educación es que esto se autoriza, siempre y cuando tenga consenso con la familia, la dirección no puede imponerlo y dos. que nos presente el plan de atención educativa para mantener el supremo interés en el derecho a la educación de esos niños, jóvenes, de esos adolescentes”, sostuvo.

El funcionario explicó que continúa vigente esta petición de los centros privados y en base a la presentación que haga y el contexto, se va a autorizar.

Inconformidad en centros privados

Existen quejas de padres de familia que en estos centros se les continúa cobrando hasta el transporte escolar, aunque no se esté utilizando.

“Lo que hemos hecho es que la dirección de atención a centros privados está abierta, atender a las familias que están planteando esas problemáticas para mediar en este caso en las direcciones a los centros privados”, remarcó.

Tras una videoconferencia con directores de centros privados, se planteó que están haciendo algunos descuentos, revisiones de las estructuras de costo. “En general lo que se ha hecho es que el Ministerio de Educación está atendiendo desde la dirección de centros privados, tanto a las familias como a las direcciones de los centros: lo más importante es que la continuidad educativa sea pertinente y de calidad”, sostuvo.

Desde el pasado 11 de marzo que la nueva enfermedad contagiosa se declaró como pandemia, el sistema público de educación se abocó para organizar una estrategia de cómo enfrentar este desafío y trascenderlo.

La estrategia

Foto: Los docentes explican a los más pequeños sobre cómo se hace el correcto lavado de manos / TN8

“Hemos instalado con mucha consistencia la etapa número uno, que es una etapa de educación preventiva, de instalación de hábitos preventivos para el cuido de la salud, contempla todo el proceso de instalar hábitos. Dicen los expertos que un humano interioriza un hábito después de 20 días, donde repetís, tenés conciencia porqué lo estás haciendo y luego lo haces por una necesidad. Hemos procedido a elaborar protocolos de actuación que contemplan todas las medidas”, detalló.

También señaló que hay "una jornada de comunicación con los padres de familia para poder reconocer noticias falsas, poder reconocer fuentes confiables, comenzamos a abordar con el Ministerio de Salud, qué cosa era el coronavirus, cuál era los síntomas, cuáles eran las medidas de protección, eso lo venimos instalando con robustez y hoy podemos decir que existen en todos los centros de estudio un protocolo de actuación que se está viviendo, está dejando instalando hábitos saludable que nos protege frente a este desafío, pero también frente a otros desafíos de salud”.

¿Qué se está haciendo en los centros educativos?

- Lavado de manos al menos dos veces al día.

- Barreras al estornudar.

- Distanciamiento a no menos de un metro con los pupitres.

- No grandes aglomeraciones.

- Información permanente de cómo está comportándose este desafío.

- Reforzando el abastecimiento de agua en colegios.

- Capacitando a los docentes para el manejo de emociones.

- Adecuación del corte evaluativo, con reforzamiento escolar.

Foto: Docentes continúan bridando aprendizaje en las aulas de clases, con el debido distanciamiento social / TN8

La asistencia

“Varía de un departamento a otro, te puedo afirmar que todo el Caribe está normal, son 92 por ciento de asistencia, Las Minas 88 por ciento de asistencia, Madriz, 87 por ciento de asistencia, luego hay otras ciudades que esto baja a 61-58 por ciento, esto nos hace un promedio que se acerca al 60 por ciento a nivel nacional. También se está haciendo acciones educativas para que no se quede nadie fuera del sistema educativo. El lema que hemos asumido con los docentes: nadie se nos va a quedar atrás, nadie se nos va a quedar fuera”, dijo Vanegas.

Nuevo protocolo con la merienda escolar

Con el acompañamiento de expertos del Programa Mundial de Alimentos, PMA, se estructuró un protocolo de bioseguridad, es decir que las personas que van a manipular los alimentos, desde las bodegas, en el despacho, en el traslado, en toda la cadena. Entre tanto los comités de alimentación escolar se están capacitando.

Se está invirtiendo en contenedores especiales para los productos de alimentación, así como mejorar los comedores y lugares de adecuación.