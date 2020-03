Brigadas del MINSA fumigan el barrio Mirna Ugarte

Foto: TN8

Como parte de la lucha permanente contra el mosquito transmisor del dengue, 500 viviendas del barrio Mirna Ugarte, en Managua, fueron fumigadas por trabajadores de la salud este viernes.

La Dra. Karla Álvarez, epidemióloga del centro de salud de Altagracia, manifestó que la limpieza en cada hogar es fundamental para evitar enfermedades.

Lee también: OPS reconoce un error involuntario sobre los casos de coronavirus en Nicaragua

"Las acciones que nosotros podemos hacer desde nuestras casas es revisar nuestro patio, sacar aquellos calaches que no sirvan, que puedan almacenar agua y que puedan convertirse en criaderos, cepillar pilas, lavar y limpiar floreros todos los dias, limpiar los trastes de los perros; todo esto nos ayuda a enfrentar al mosquito", señaló.

El centro de salud atiende 19 barrios, de los cuales se tiene contemplado fumigar aproximadamente 10 en esta jornada.

Participación de la población

Muy conscientes que con esta labor se evita un brote epidémico, familias abrieron sus puertas a los brigadistas. "Esto está muy bueno, por supuesto que sí, nos ayuda de gran manera", dijo el señor Róger Obando, habitante de la zona.

"Mucha gente es tonta, no colabora, no saben que el daño se lo hacen ellos mismos no dejando entrar a esta gente. Si 100 veces vienen, 100 veces hay que abrirles las puertas por el bien de la familia", expresó Juana Mercado, otra habitante de ese sector.

El Ministerio de Salud desarrolla otros programas enfocados en la salud y bienestar del pueblo nicaragüense, sin embargo el trabajo debe ser en conjunto, así se logra tener un país limpio y libre de enfermedades.

Así mismo las autoridades hacen énfasis en el higiene personal para cada miembro de la familia que habita en cada vivienda, con el fin de protegerse y protegernos todos de la pandemia del coronavirus.