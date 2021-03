Mayoría de mujeres en Reino Unido sufrieron abuso sexual

Foto: Acoso sexual.

Prácticamente todas las mujeres jóvenes del Reino Unido dicen haber sido objeto de acoso sexual, según una encuesta de la organización UN Women UK divulgada este miércoles.



De acuerdo con los datos de esa muestra, la cantidad de mujeres que sufrió acoso sexual en lugares públicos asciende al 97 % en el caso de las jóvenes de entre 18 y 24 años, mientras que el porcentaje es del 80 % entre las mujeres de todas las edades.



La encuesta -hecha por la firma YouGov para esa organización- ha expuesto también una "falta de fe en las autoridades británicas" a la hora de lidiar con "habilidad" ante el acoso sexual, que sucede "cada 10 minutos" en algún lugar del mundo, señala el diario "The Guardian".

Por este motivo, muchas mujeres no denunciaron los incidentes y otras admitieron que, de haberlo hecho, no hubiese cambiado nada.



Entre estos casos se encontraban mujeres que fueron "manoseadas, seguidas y obligadas a mantener relaciones sexuales", según el sondeo -hecho entre mil mujeres- encargado por UN Women UK.



"No es suficiente para nosotras seguir diciendo que este es un problema difícil de resolver, necesita abordarse ahora", aseveró la directora ejecutiva de UN Women UK, Claire Barnett, que admitió que Reino Unido necesita trabajar más en la "violencia de género doméstica", especialmente hacia mujeres y grupos marginados.



Asimismo, Barnett añadió que las mujeres jóvenes "modifican su comportamiento" para evitar ser acosadas y las mujeres más mayores temen sobre su seguridad "si salen de casa en la oscuridad".



Con los casos recopilados, UN Women UK -enmarcada dentro de ONU Mujeres- ha remitido una "carta abierta a los líderes" dentro de su proyecto "Safe Spaces Now", con el objetivo de atajar el problema. EFE