Grecia: Un incendio arrasa un campo de migrantes aislado

Foto: Referencia

El fuego arrasó el mayor campo de refugiados de Grecia, que estaba en cuarentena por el coronavirus, dejando a más de 12.000 migrantes sin refugio en la isla de Lesbos el miércoles.

En las dramáticas escenas vividas durante la noche, los migrantes del campo de Moria huyeron de los incendios que surgieron en múltiples puntos y arrasaron gran parte del lugar y los olivares de las colinas próximas. Además, se produjeron protestas con migrantes, policías antimotines y bomberos.

“Ha sido una noche muy difícil", dijo el vocero del gobierno, Stelios Petsas, añadiendo que más tarde en el día se declarará el estado de emergencia en la isla.

Alrededor de 12.500 personas viven en el campo de Moria y en sus inmediaciones, donde la semana pasada se impusieron restricciones adicionales luego de que un residente somalí dio positivo al coronavirus.

Mas imágenes del espantoso incendio en el campo de refugiados de #Moria en la #IsladeLebos en #Grecia pic.twitter.com/f7G1wWhM1C — Cesar Tapia (@ctnewsweb) September 9, 2020

Los fuegos comenzaron durante la noche, dijeron policías y bomberos de la isla a The Associated Press, añadiendo que la causa de los incendios y la magnitud de los daños se desconoce por el momento. No confirmaron los reportes de medios locales de que habían sido provocados en protesta por las medidas de confinamiento, pero apuntaron que los bomberos “encontraron resistencia" de algunos residentes.

AHORA: Gran incendio estalla en el campo de refugiados de Moria en la isla Lesbos en Grecia.pic.twitter.com/ZV16O4WKP0 — Mundo en Conflicto (@MundoEC24) September 9, 2020

Según Petsas, las autoridades estaban considerando la posibilidad de que el fuego hubiese sido provocado. Antes del amanecer, la policía antimotines acordonó una autopista próxima al campo para limitar el movimiento de los migrantes.

#ULTIMAHORA 🚨 | Se incendia el mayor campo de #refugiados de Moria, en la isla de #Lesbos, #Grecia; el cual alberga a más de 12 mil personas. pic.twitter.com/TzLYeskXE4 — Noticias Énfasis (@enfasisnoticias) September 9, 2020

No se reportaron heridos

Las autoridades de salud confirmaron el martes 35 contagios de COVID-19, la enfermedad causada por el virus, luego de una oleada de pruebas en las atestadas instalaciones. Los infectados estaban aislados en una zona separada que no se vio afectada por el fuego, agregaron.

Lesbos fue el principal punto de entrada a Europa de migrantes en situación irregular durante la gran ola migratoria de 2015-2016, cuando muchos cruzaron desde Turquía tras huir de las guerras en Irak y Siria. Después, Grecia estableció campos de migrantes en Lesbos y en otras cuatro islas, gracias a la financiación de la Unión Europea, y recientemente levantó una red de campamentos en territorio continental.

Los bomberos de Lesbos luchaban contra otros dos incendios forestales en el oeste de la isla el miércoles.