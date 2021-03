Foto:Billie Eilish causa furor con radical cambio de look/ Referencia

Desde el 2019, Billie Eilish lucía una cabellera parcialmente verde que –sin buscarlo– se convirtió en centro de bromas y memes en redes sociales. Esa etapa llegó a su fin y desde su cuenta oficial en Instagram, la artista de 19 años reveló su nuevo look: un pelo completamente rubio.

“Pellízcame”, escribió la intérprete de “Bad guy” en la leyenda de la fotografía que acumula más de 14 millones de “Me gusta” y más de 250 mil comentarios. ¿Por qué su radical cambio de apariencia ha causado un revuelo en las redes sociales? Todo se resume a que también era conocida por ser la “cantante de pelo verde”.

Aunque Billie Eilish ha lucido diferentes colores de cabello durante su corta carrera artística, el más reciente se quedó en el imaginario de muchos, ya que es con el cual se lució en premiaciones importantes como los Grammy, del 2020 y 2021, y también en los Oscar del año pasado.

"Se llama no estar más deprimido, por favor, sé feliz por mí (…) Este es el tiempo más largo que he tenido el mismo color de cabello desde que tenía 13 y eso es sobre estabilidad mental, déjame en paz”, había respondido Billie Eilish a los comentarios de sus seguidores que le consultaban la razón para no cambiarlo.

Radical cambio

En otras ocasiones, la voz de los centennials había dado una advertencia a los fans que hacían chistes sobre su pelo verde: “¡Estoy haciendo un maldito álbum para ustedes! No lo publicaré si siguen burlándose de mi cabello”. A finales del 2020, confirmó que tendría una sorpresa al respecto tras el estreno de su documental “Billie Eilish: The World's a Little Blurry”.

“Será el final de una era, les daré una nueva era... Tengo anuncios que hacer, tengo algunas cosas que publicar”, indicó la ganadora del Grammy Billie Eilish en ese entonces.