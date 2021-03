Dayanara Torres en llanto al conseguir al fin la vacuna del coronavirus / Univisión

Si la pandemia está siendo muy dura para tantísimos millones de personas alrededor del mundo, para las personas con problemas de inmunidad aún lo es más, como ha sido el caso de la bellísima boricua Dayanara Torres, quien por sus pasados tratamientos contra el melanoma que padeció, se encuentra entre los grupos de alto riesgo.

Dayanara Torres

Después de mantenerse aislada en su casa de California durante un año completo, la jueza de Mira Quien Baila se encuentra ahora en Miami grabando el programa en el que recientemente su compañero, Casper Smart, dio positivo de coronavirus.

El show dará comienzo el próximo domingo 14 de marzo en Univisión y la bella puertorriqueña de ojos azules salió a la búsqueda y captura de la deseada y necesaria vacuna, acompañada de su inseparable amiga y manager de toda la vida, Jennifer Nieman. Así pidió ayuda esta mañana Dayanara desde sus redes:

Dayanara Torres vacuna

Después de intentar conseguir su misión en varios centros de vacunación sin suerte, pese a llevar la carta médica de extrema vulnerabilidad firmada por sus oncólogos, al fin alguien dijo sí y la emoción de las amigas ante su logro fue muy evidente.

Poco después, Dayanara mostraba su brazo y tuvo unas palabras de agradecimiento hacia sus fans: "Finalmente, finalmente se logró, encontramos una cita a través de www.myvaccine.fl.gov en el Hard Rock Stadium, con mi carta del doctor, ya tengo la cita de la segunda dosis, so happy!".

"Gracias a todos los que me escribieron DMs diciéndome dónde ir, diferentes opciones para conseguirla, y se preocuparon mucho por mi, thank you, thank you, I am so happy… Are we happy?", preguntó a su amiga, emocionada y con los ojos llenos de lágrimas.

"Yo estaba casi llorando, so emocional" respondió Jennifer Nieman, quien miró a cámara y aseguró: "no ha hecho nada, sin ir ni a un restaurante más de un año, ahora va a tener una vida más normal, especialmente después de la segunda dosis…", aseguró.

Antes de despedirse, con los ojos bañados en lágrimas, Dayanara regresó a sus stories con un importante mensaje:

"Please, todo el mundo vacúnense, es tan importante, hazlo por mi, hazlo por todos, hazlo por los demás, ¡hazlo por ti!", dijo antes de despedirse.