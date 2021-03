¿Britney Spears y Sam Asghari esperan convertirse en papás? / TVyNovelas México

Aunque muy pocos apostaban por su futuro en común cuando se conocieron en el marco de un proyecto profesional, a lo largo de los últimos cinco años Sam Asghari se ha convertido en el apoyo incondicional de Britney Spears y, según ha confirmado ella misma en varias ocasiones, en el encargado de grabar esos vídeos suyos bailando o mostrando sus estilismos favoritos que tienen divididos a sus fans:

Algunos piensan que son una mera diversión inocente y otros los consideran una prueba de que la cantante aún necesitaría permanecer bajo la tutela legal que se le impuso hace más de una década.

Por norma general, el joven de 27 años prefiere mantenerse en un discreto segundo plano, pero ahora ha accedido a conceder una rara entrevista a la revista Forbes acerca de su vida en la que explica que su interés por el fitness surgió después de mudarse de Irán a Estados Unidos siendo un adolescente y comenzar a jugar al fútbol en la universidad.

Pese a que rara vez habla de Britney en público, Sam ha desvelado que estuvieron a punto de no conocerse porque, cuando le dijeron que le habían seleccionado para un nuevo videoclip tras la atención que había recibido su participación en el de ‘Work From Home‘ de Fifth Harmony, él rechazó la oferta por miedo a encasillarse’.

“En aquel momento, mi ahora novia seleccionó personalmente una fotografía mía y dijo que quería contratarme. Un amigo mío me llamó y me dijo que tenía que aceptar el trabajo, que le hiciera caso. Yo no sabía con quien iba a trabajar. Era un secreto, así que solo aparecí por allí gracias a mi amigo”, ha admitido.

Te puede interesar: La Peliteñida de "Yo soy Betty, La Fea", presenta a su nieta (FOTO)

En lo que respecta a sus planes de cara al futuro, Sam estaría encantado de convertirse en padre junto a la artista, que tiene dos hijos adolescentes con su exmarido Kevin Federline.

“Mi prioridades en esta vida pasan por seguir siendo una persona humilde y comprender de dónde vengo y a dónde voy. Quiero llevar mi carrera a nuevos niveles en el plano interpretativo. También quiero seguir evolucionando en mi relación sentimental. No me importaría convertirme en padre… me gustaría ser padre joven”, ha confirmado.

Lo que no ha mencionado ya son los rumores que aseguran que el control que el padre de la artista ejerce sobre su vida personal le impediría casarse o quedarse embarazada sin su consentimiento, y por lo que se sabe, Sam y él no mantienen precisamente un trato cordial.