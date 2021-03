¿Como Kim Kardashian?, José Ron practica peligroso tratamiento facial con sangre / Publimetro

En el mundo de la farándula siempre hay toda clase de tendencias de belleza que las celebridades quieren intentar; así como lo que hizo José Ron en su rostro hace una horas.

El galán de telenovelas está haciendo todo para conquistar la pantalla en el estreno de “La desalmada”.

El actor subió a sus historias de Instagram algunos videos breves en donde se puede ver cómo está en un centro dermatológico y los expertos le aplican un plasma con sangre, le inyectan algunos geles y le pasan por el rostro unos rodillos que dejan su piel sangrando.

José Ron se ha convertido en uno de los favoritos de la audiencia, principalmente porque le han dado papeles con los que la gente fácilmente se puede identificar e incluso su apariencia y porte juegan parte importante dentro de esta situación; justo como lo demostró en 2014 cuando participó en “Muchacha italiana viene a casarse”.

“Esto que ven rojo es parte de mi sangre en la cara que se forma junto con células madre y bueno no se siente nada. Te ponen como una anestesia, un gel, para que no te duela nada y no se siente nada”, compartió para sus seguidores el actor por medio de Instagram.

¿Cómo se hace el tratamiento con sangre que José Ron se aplicó?

Se trata de una técnica llamada “Nanopore” y consiste en hacer micropunciones abrir canales en la piel; es un método al que también se le conoce como “microneedling” y permite a los expertos aplicar de manera más profunda algunos tratamientos de colágeno o elastina para rejuvenecer el rostro.

“Gracias a la microperforación, mediante unas microagujas que oscilan entre 0,25mm y 1,5mm, en función de la profundidad de la piel a la que trabajemos, se logra aumentar la permeabilidad y facilitar la penetración y absorción de activos tales como Ácido Hialurónico, Zinc, Aminoácidos, Cobre y Vitamina C”, explica el portal de la clínica Gaztambide.

Una de las pioneras en este tratamiento es la socialité Kim Kardashian, quien desde hace unos años mostró cómo le realizaron esta técnica en la piel; sin embargo, los expertos en dermatología aseguraron que esto podría ser un tanto peligroso y nocivo para la salud.

Desde contraer enfermedades relacionadas con el sistema inmune e incluso condiciones relacionadas con el VIH; hasta efectos mínimos como manchas, hematomas, reacciones inflamatorias, etc, son algunas de las situaciones más peligrosas que se presenta cuando un profesional no aplica el tratamiento.