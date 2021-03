¡Fuera sequía del amor! Rocío Sánchez Azuara estrena nuevo novio / Show News

Tras 4 divorcios, la conductora Rocío Sánchez Azuara confesó que luego de varios años sin pareja, ¡se dio una oportunidad en el amor!

"Tengo a alguien que me interesa, después de muchos años tengo a alguien que me interesa porque creo que es la persona ideal para que sea mi compañero de vida", confesó.

Rocío comentó que va poco a poco en su nueva relación, "Todo tiene que tener un tiempo, un momento… como decía mi santa madre, ‘date a desear y olerás a polea’, entonces hay que ir poco a poquito… sino se engolosinan y se desempachan".

Sobre las características de su nuevo galán, describió que, ''es muy guapo, y es un hombre… que no tiene nada que ver con el medio, nada. Es una persona muy seria, es un hombre muy preparado, muy serio, que tiene exactamente lo que yo quiero para que sea mi compañero de vida, es una persona seria. Que no se anda con jueguitos de que le gustan las de 30… y las de 20…''.

Además, dio detalles y comentó que llevan muy poco tiempo, pues se conocieron, ''por azares del destino, de pronto lo conocí y no hace mucho tiempo, hace como 3 semanas''.

Azuara habló de su nueva pareja y la pérdida de su madre e hija

Rocío dice que su nueva pareja entiende su trabajo tan demandante y eso no ha sido un problema hasta ahora, ''(entiende) mucho, no solamente lo entiende, sino que lo admira, entonces eso es padre porque yo no podría estar con una persona a la que yo no admire también y pues obviamente que respete mis espacios'', señaló.

Por último, la conductora habló sobre su salida de TV Azteca y contó que está muy agradecida con ellos pero que aceptó la invitación de Imagen Televisión para su nuevo programa ‘Acércate a Rocío’, pues busca reinventarse.

Además está feliz porque el tema del programa es dedicado a su hija y a su madre, quienes lamentablemente fallecieron, pero a quienes recuerda con mucho amor y alegría, aceptando que están mejor ahora, sin sufrir en este plano terrenal.