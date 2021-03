¿Qué me le pasó? Demi Lovato "demacrada" tras pérdida de peso / NotiBoom

Demi Lovato siempre ha sido una defensora del body positive y pruebas de ello sobran, hace apenas unos meses hizo una sesión de fotos exclusivamente para mostrar sus estrías y dejar claro que ella se encuentra más que satisfecha con su cuerpo, sin embargo, este lunes compartió un video en el que luce una esbelta figura y todo gracias a lo que ella denomina como un ‘accidente’.

En su nuevo post, la cantante explicó que desde hace algunos meses dejó de prestar demasiada atención a las dietas, conteos calóricos y demás regímenes alimenticios, ¿el resultado?: Una impresionante perdida de peso que ahora mismo tiene a Demi ‘nadando’ en los antiguos pants que usaba.

Demi aseguró en su publicación que no hizo nada para lograr bajar de peso, por el contrario, atribuye su nueva figura al relajamiento que tuvo en ese aspecto, dijo que dejó de contar calorías obsesivamente y que ahora mismo disfruta más de las comidas y de la relación que tiene con su cuerpo.

“Perdí peso accidentalmente. Ya no cuento las calorías. Ya no hago más ejercicio. No restrinjo ni purgo. Y yo, especialmente, no vivo mi vida de acuerdo con la cultura de la dieta ... y de hecho he perdido peso”, dice Lovato en el video que compartió en su Instagram.

Al respecto, la ex estrella Disney explicó que ahora se siente llena de plenitud y felicidad por este camino en el que ha encontrado nuevas emociones que la han alejado de la eterna culpa por comer de más o el cuidado excesivo de su imagen.

"Esta es una experiencia diferente. Pero me siento lleno. No de comida. Pero de sabiduría divina y guía cósmica Paz Serenidad Alegría Y amor".

Asimismo, Demi pidió a sus seguidores no comprarse la idea de una figura esbelta al costo que sea y pidió romper la ‘cultura dietética’ en la que se obliga a las personas a cumplir con estándares fuera de la realidad y que llevan a millones de jóvenes a padecer algún tipo de trastorno alimenticio.