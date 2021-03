"En El Cine Podcast", nuevo programa para los cinéfilos nicaragüenses

Foto: Presentadores de En El Cine Podcast / Cinemateca Nacional

La pasión por el cine ha estado latente en jóvenes y adultos de Nicaragua, sobre todo en estos tiempos modernos que las plataformas de streaming hacen el acceso más fácil para disfrutar desde casa. Es así que surge "En El Cine Podcast", proyecto de la Cinemateca Nacional para los cinéfilos y seriéfilos del país.

Cuando me topé con esta noticia la verdad me emocioné mucho, siempre he sido un "evangelizador" de los podcasts en este país a través del propio (Echados Viendo Tele) y saber que vengan más personas -con pasión además por el mundo del cine- diversifica e intensifica la importancia que tiene este tipo de plataformas en pleno 2021.

Lee también: Podcast: La Llorona, buena obra cinematográfica de Guatemala

"La idea del podcast ya venia formulándose quizás desde hace un año por iniciativa de la Co-Directora Idania Castillo en colaboración mía, pero por diferentes razones (...) no se había concretado. Pero en sí la idea llega con cubrir el espacio de podcast al ver un surgimiento de públicos que se dedican a escucharlos en Nicaragua, aunque el nicho es apenas pequeño ya se ve que ha retomado fuerza y pocos están tomando esta temática sobre el cine, uno de ellos son ustedes nuestros amigos y colaboradores de Echados Viendo Tele", comenta Reynaldo Ruiz, al frente de este proyecto.

Versatilidad en el formato

Foto: Presentadores de En El Cine Podcast / Cinemateca Nacional

Este proyecto de En El Cine Podcast viene con todas las de ley, porque además de distribuirse por las diferentes plataformas para escuchar podcasts como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y demás, también tendrá su versión en video a través del canal de YouTube de la Cinemateca Nacional.

"Creemos en la rapidez que va a tomar el crecimiento del público del podcasting en Nicaragua por la versatilidad de hacer llegar la información y el debate de los temas a través de este tipo de formato tanto visual o de audio", agrega Ruiz.

Reynaldo es un sujeto que cuando habla de cine se apasiona de verdad, eso es lo que plasmará tanto en pantalla como en el micrófono, ya que se centrará en "la Cinematografía y los Audiovisuales de forma amena y relajada, acontecimientos nacionales e internacionales así como de actividades de la propia institución como Cinemateca en la que estaremos acostumbrados a tener a un invitado en nuestro set".

En el primer episodio el invitado fue Carlos Tapia, quien ha sido presentador de tv nacional y de eventos, que se considera también un amante del mundo del entretenimiento. La temática abordada fue los Globos de Oro 2021, en un programa con duración de unos 33 minutos.

Por un futuro brillante

Espero que En El Cine Podcast tenga un progreso y proyección enorme, para que más personas en Nicaragua se familiaricen con el podcast y que el nicho de personas que amamos el cine y la tv, tengamos un nuevo espacio para poder ver de manera continua.