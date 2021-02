Aislinn Derbez y Mau Ochmann festejan a lo grande a su hija Kailani / E! Online

Aislinn Derbez y Mauricio Ochman de nuevo juntos... para festejar el tercer cumpleaños de Keilani con una sorprendente fiesta que presumieron en sus redes sociales a través de historias y publicaciones en Instagram, lo que dejó comentarios positivos para la ex pareja así como de la nieta de Eugenio Derbez.

Sin sana distancia ni cubrebocas, a la celebración acudió Vadhir Derbez, Mauricio Ochman, Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo, entre otros invitados, quienes festejaron a la pequeña Keilani con un divertido inflable y con pasteles y comida en una mesa en el jardín de su casa.

En las imágenes que compartió Aisleen Derbez se observa el gran festejo acompañado de los familiares más cercanos de la pareja, así como de otros invitados.

En las historias de Aislin Derbez se escuchan algunas conversaciones que se llevaron en la fiesta, entre ellas, una en la que le pregunta a su papá sobre el golpe que se hizo Vadhir Derbez mientras esquiaba en una montaña.

"¿Qué opinas del madrazo de Vadhir en la frente, papá?", pregunta Aisleen, "que es un experto en.. qué estabas haciendo hijo", le cuestiona Eugenio Derbez a Vadhir. "Ya ven que si la montaña no va a ti, tú vas a la montaña, yo me lo tomé muy en serio", contestó el ex ganador de Quién es la máscara. ¿Mahoma?, ándale Mahoma.Vadhir es Mahoma o Vadhir se hecho una mahoma y se cayó", dijo Eugenio.

En otra de las publicaciones, Aisleen y Vadhir Derbez interactuán en una historia, quien le dice que parece que la fiesta no es para Keilani, sino para ella, quien porta una corona en la cabeza.

"Vadhir me está haciendo burla, que parezco de una cadena de hamburguesas, ¿es verdad o no?, ¿cómo se llama?, ¿cómo se llama? No vamos a decir el nombre, no vamos a hacer promoción" dijo la actriz de La Casa de Papel.