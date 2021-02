Foto:No es fácil: Natasha Dupeyrón revela que fue víctima de abuso sexual/ Referencia

Visiblemente consternada, Natasha Dupeyrón reveló en sus redes sociales que fue víctima de abuso sexual cuando era más joven.

La actriz utilizó sus historias de Instagram para descargar su sentimiento ante esta situación que recordó luego de que fue invitada a participar en una canción feminista, con 18 mujeres más, y de la cual dijo que sí porque comparte la postura del feminismo el cual habla de libertad y empoderamiento.

Yo casi nunca cuento cosas personales y menos cuando estoy un poco vulnerable... Una parte de mí no quería ir, me daba flojera, no quería estudiar la canción, no quería ir y fui con la mejor actitud porque es un movimiento que amo, pero tenía este movimiento extraño, empecé a cantar la canción, las partes que me tocaban y justo llegué a una parte de la canción que no sabía que podía dolerme", explicó.

En ese instante, la actriz de "Plan V", "La boda de mi mejor amigo", "Un papá pirata", entre otras expresó que la frase que dijo fue la que la impulsó a tener valor para abrir su corazón y recordar el doloroso momento que pasó.

"El punto es que la frase era: 'no nos vamos a callar' y se repetía. Mientras la cantaba me di cuenta que por eso no quería ir a grabarla, tenía miedo de decir estas palabras en voz alta, porque me resuenan y me sentí identificada con lo que estaba cantando, si tú me estás viendo habla", expresó.

Romper el silencio

Por obvias razones, Natasha Dupeyrón expresó que es muy difícil reconocer que había vivido violencia, sobre todo en estos momentos en lo que las víctimas y personas que han decidido romper el silencio estén siendo señaladas y enjuiciadas, sin embargo lo dijo, pero no reveló el nombre de la persona que la había violentado sexualmente.

"Esta parte de mí no quiere quedarse callada, pero tiene miedo... Hoy me atrevo a decirlo en voz alta, no es fácil saberte víctima, no es fácil vivir un abuso y entonces no te juzgues si todavía no puedes hablar, necesitamos mucho trabajo personal y mucho amor a tu gente, todo a su debido tiempo. Gracias a todas las chicas que hablan y denuncian", concluyó