Erika Buenfil muestra el resultado de su reciente cambio de look / Publimetro

Convertida en la reina indiscutible de la popular plataforma de videos TikTok, donde suma la friolera cantidad de más de 10 millones de seguidores, Erika Buenfil ha sabido reinventarse y adaptarse a los nuevos tiempos como pocas actrices de su generación lo han logrado.

Consciente de la importancia que tienen hoy en día las redes sociales, la inolvidable protagonista de la exitosa telenovela de Televisa Amores verdaderos se mantiene muy activa en el ciberespacio siempre dando de qué hablar. Y su nuevo look no ha sido la excepción.

La actriz de 57 años se puso el pasado fin de semana en manos de un profesional de la belleza femenina y sorprendió a todos con un look de lo más rejuvenecedor.

"Wow, 35 años de edad te doy", comentó sorprendido un seguidor tras ver su nuevo corte y color de cabello.

"Los años no te hacen ni cosquillas", se puede leer en otro de los mensajes que invadieron las redes sociales.

Un look acorde a la nueva etapa de vida que vive Buenfil y que, sin duda, la hace ver más bella y joven que nunca a tan solo tres años para llegar a la sexta década de vida.

Te puede interesar: Lorenzo Méndez publica foto con “Chiquis” y luego la elimina ¿qué pasó?

"Más que renacer, es una carrera nueva", reconocía la actriz en una reciente entrevista con People en Español sobre el crecimiento que ha experimentado su carrera fruto de su activa presencia en las redes sociales.

"Mi carrera estaba bien. Gracias a Dios siempre he trabajado mucho o poquito como actriz, tal vez no siempre como protagonista. Pero sí di un giro y fue refrescar mi carrera, refrescar mi imagen, estar presente, conectar con nuevas generaciones, conectar con un mundo nuevo, con pantallas nuevas, con una vida nueva y con una nueva experiencia que me motiva a seguir aprendiendo y a seguir creciendo", dijo.