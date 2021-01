¿Qué le pasó a Gaby Spanic?. "Me siento más plena y más linda"

Foto: La actriz ha perdido más de 10 kilos/ IG

Como a muchas otras celebridades, a Gaby Spanic le tocó vivir de cerca la enfermedad infecciosa provocada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. "Yo estoy saliendo del covid, es cierto, pero soy asintomática", confirmó la actriz venezolana en una reciente transmisión en vivo en Instagram, red social en la que está a punto de superar los 2 millones de seguidores.

La inolvidable protagonista de exitosas telenovelas como La usurpadora, Prisionera y Tierra de Pasiones explicó que afortunadamente resultó ser una paciente asintomática, por lo que si no se llega a hacer la prueba no se hubiera percatado de que se había contagiado.

"De verdad no sentí gran cosa, solamente sudoración de noche, insomnio, pero nada más", compartió Spanic para tranquilidad de sus incondicionales fans.

Después de un 2020 complicado en el que sufrió la pérdida de su madre estando en Hungría –"pasaron muchas cosas en el 2020 que no fue fácil para nadie, pero aquí estamos de pie", dijo– la estrella de telenovelas está iniciando el 2021 con la mejor de las energías.

Esfuerzo

"Me siento más positiva que nunca", expresó. "Hay que seguir avanzando, estar felices, agradecidos, de verdad yo me siento más plena y más linda que nunca", agregó.

Y cómo no se va a sentir más linda que nunca si la actriz ha perdido más de 10 kilos en los últimos meses fruto del esfuerzo físico que realizó en el programa Dancing with the stars.

"Me he quitado 13 kilos, cuando llegué aquí a México y me pesé me faltan 3 kilos para tener el mismo [peso] que tenía en La usurpadora", presumió con orgullo.