Paty Navidad vuelve a alborotar las redes con su simpatía a Trump y seguidores

Foto: La actriz se defendió de sus detractores ante los insultos y exigió respeto/Referencia.

La actriz Patricia Navidad está nuevamente en el ojo del huracán por ahora salir en defensa de los simpatizantes del presidente Donald Trump que este miércoles asaltaron el Capitolio de Estados Unidos.

La mexicana volvió a utilizar sus redes sociales para expresar su conocida simpatía por el presidente Trump y enviar un mensaje de apoyo a sus simpatizantes.

Te puede interesar: Multan a exreina de belleza por violar medidas sanitarias contra el Covid en Barbados

“Los verdaderos patriotas de EU son valientes y no permitirán que les arrebaten libertades y derechos tan fácil y les impongan dictadura basada en el modelo de gobierno del partido comunista chino. El pueblo estadounidense luchará con todo para defender su patria y a sus familias”, escribió la artista en su cuenta de Twitter.

Sus comentario políticos generaron de nuevo polémica, esta vez por considerarlo un respaldo al violento asalto al Capitolio cuando se estaba certificando la victoria de Joe Biden en las pasadas elecciones presidenciales.

La actriz se defendió de sus detractores ante los insultos y exigió respeto. “Si vienen a mi TL [Timeline] a leerme y les molesta lo que ‘ven’, háganse responsables de sus emociones y asuman las consecuencias de sus decisiones”, dijo. "Seguiré expresando mis opiniones, si no les gustan lo deberán resolver ustedes, no me interesa agradar a nadie, síganse de paso y respetémonos”.

Foto: La actriz se defendió de sus detractores ante los insultos y exigió respeto/Referencia.

"Show"

Navidad calificó como un “show global” las imágenes de la violenta irrupción de centenares de simpatizantes de Trump en el Capitolio y se sumó a la desacreditada teoría de que en realidad eran miembros del colectivo izquierdista conocido como Antifa.

“Los Antifa fascistas-comunistas disfrazados de simpatizantes del presidente Trump, son recibidos amablemente por policías del Capitolio en este ‘show global’”, aseguró junto a un vídeo del asalto. “Montaje vil donde tristemente se han perdido vidas de inocentes. ¡Es PLANdemia!”.

La actriz también ha sido fuertemente criticada y blanco de burlas por sus comentarios sobre la pandemia del coronavirus, que ha calificado de un plan del “Nuevo Orden Mundial”.