“Hay mucho dolor en su corazón”: Kim Kardashian y su vida con Kanye West

Kim Kardashian puede estar ocultando la verdad sobre su tumultuoso matrimonio con el rapero Kanye West, con quien está casada desde 2014. “Hay mucho dolor en su corazón”, dijo una persona cercana a la estrella televisiva a la revista US Weekly.

En la superficie, Kim Kardashian West parece tenerlo todo. A finales de octubre celebró su cumpleaños número 40 con una lujosa escapada rodeada de amigos y seres queridos a una isla privada en Tahití. Recientemente lanzó una nueva colección para su exitosa línea de modeladoras Skims y está estudiando para recibir su título de abogada.

Pero detrás de escena, Kim ha estado agonizando en secreto por el estado de su matrimonio de seis años con Kanye West, de 43 años.

“Ha atravesado un infierno estos últimos meses”, afirmó la fuente a la citada publicación, refiriéndose al accionar errático del músico que acaparó todos los titulales, entre otras cosas por su inconsecuente y fallida candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. Hay que recordar que durante su primer mitin, West reveló que él y Kim habían contemplado abortar a su hija mayor, North, y tuiteó que Kim estaba tratando de internarlo. “Fue solo una pesadilla tras otra”, agregó la fuente. “Pero mantuvo la calma, sonrió para las cámaras y aguantó todo porque eso es lo que hace”.

Ahora, las fuentes dicen que la empresaria está cansada de verse obligada a vivir una mentira, y sabe que necesita tomar una decisión sobre su futuro con Kanye. “Kim está en una situación difícil”, explicó el informante. “Las emociones de Kanye siempre suben y bajan, y Kim sabe que es por sus problemas de salud mental, así que se queda”.

West fue diagnosticado con trastorno bipolar en 2017. Si bien todo está en el aire, la fuente reveló que Kim ya se ha reunido con abogados para asegurarse de que sus asuntos estén en orden si decide solicitar el divorcio.

Tal como están las cosas, la pareja se encuentra en un limbo en su relación. “Tienen días buenos y días malos”, señala la revista.

Foto: La pareja se encuentra en un limbo en su relación/EFE.

Kim estuvo al borde de la separación en julio, cuando Kanye lanzó una seguidilla de mensajes en en Twitter diciendo que la película "Get Out " trataba sobre él. “Kim dio un paso atrás y le dio a Kanye la oportunidad de probarse a sí mismo nuevamente”, dijo la fuente, “lo que significó detener sus ataques a su familia y no arrastrar a los niños en todo ese drama”.

Frente unido

Si finalmente decide separarse, Kim hará todo lo posible para evitar un divorcio escandaloso con millones en juegos. “La idea de pelear por el dinero o la custodia es la peor pesadilla de Kim”, afirmó la fuente. Y quiere seguir siendo amiga de Kanye “por el bien de los niños, pero también porque lo admira y lo ama”. En julio, Kim habló públicamente sobre el estado mental de su esposo en Instagram y dijo: “Es una persona brillante pero complicada ...”

“Cualquiera persona que tenga un ser querido en su vida con problemas mentales, sabe lo increíblemente complicado y doloroso que es entenderlo”, añadió en su mensaje.

Por ahora, Kim mantendrá sus planes en secreto hasta que sepa exactamente lo que quiere hacer. “Kim tiene un instinto de sobrevivencia real, por lo que incluso si eso significa vivir una mentira, le mostrará al mundo exterior lo que quiere que vean y se ocupará de los problemas en privado”. Al final del día “, agregó la fuente, “este es su negocio y su matrimonio, y lo manejará a su manera”.