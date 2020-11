Tania Ruiz presume anillo en redes ¿se comprometió con Peña Nieto? / MamasLatinas.com

La modelo Tania Ruiz sorprendió la tarde de este jueves al compartir imágenes en Instagram stories que dan a entender que ya se comprometió con el ex presidente mexicano Enrique Peña Nieto.

“Que dure siempre por amor y jamás por costumbre”, escribió en una de sus historias, en donde se veía su mano junto a la de un hombre.

En la siguiente fotografía fue más específica al mostrar un gran anillo en su mano (aunque no en el dedo habitual donde suele colocarse la joya).

La primera foto de Tania Ruiz que generó revuelo

“Forever and ever my love”, escribió para acompañar dicha foto. (Por siempre y para siempre, mi amor).

En otra historia señaló: “Uno para el otro y los dos para Dios. Tus manos y las mías. Siempre de tu mano. Amándote hoy y si Dios quiere para siempre”.

Ante las especulaciones de boda desatadas por sus publicaciones en Instagram, Tania explicó en otra de sus historias que no tiene boda en puerta.

“Oigan, oigan, no me caso. Sólo estoy muy feliz”, escribió. “Amo a mi novio, mi corazón está así”.

El anillo que lució Tania

Aunque en los meses de la pandemia no se les ha visto juntos, el romance de la modelo y el político ya lleva un buen tiempo siendo foco mediático.

Fueron captados juntos por primera vez a finales de enero de 2019, paseando por calles de España.

La relación de inmediato causó gran revuelo porque él aún estaba casado con la actriz Angélica Rivera, de quien terminaría divorciándose en mayo de ese mismo año.