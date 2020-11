Chadwick Boseman es nominado a los premios Gotham / Hola News

La temporada de premios, como sea que se realizará en los próximos meses, comenzó formalmente el jueves con las primeras nominaciones notables en el cine anunciadas en un año afectado por la pandemia.

Los Premios Gotham, presentados por Independent Filmmaker Project, eligieron cinco películas, todas dirigidas por mujeres, para la categoría de mejor largometraje, y dieron una nominación póstuma a Chadwick Boseman.

"First Cow" de Kelly Reichardt encabeza las nominaciones para la 30a entrega anual de los Premios Gotham incluyendo mejor película, mejor guion, mejor actor para John Magaro y actor revelación para Orion Lee. La película, una fábula occidental sobre dos viajeros sin rumbo fijo en el Territorio de Oregon de la década de 1820, fue estrenada en cines por A24 a comienzos de marzo, poco antes de que los cines se cerraran en todo Estados Unidos y debutó en video-on-demand en julio.

Los #GothamAwards marcan el inicio de la temporada de premios y sitúan a #Nomadland de Cholé Zhao como frontrunner. Entre los nominados, favoritos al #Oscar como Frances McDormand, Chadwick Boseman, Riz Ahmed o Kingsley Ben-Adir. Poco amor para #Minari y #OneNightInMiami. #Oscars pic.twitter.com/ATIA9cEVcm — For Your Consideration (@FYC_Oscar) November 12, 2020

Las otras nominadas a mejor película son: el drama sobre aborto en la adolescencia "Never Rarely Sometimes Always" ("Nunca, casi nunca, a veces, siempre") de Eliza Hittman; "Nomadland" de Chloe Zhao protagonizada por Frances McDormand como una viuda nómada que vive en su camioneta; "The Assistant" de Kitty Green, un drama inspirado en Harvey Weinstein sobre una asistente de un empresario de cine; y el thriller de horror de Natalie Erika James "Relic".

Boseman, quien murió en agosto a los 43 años de cáncer de colon, fue nominado por su actuación en la adaptación próxima a estrenarse en Netflix de la obra de August Wilson de 1982 "Ma Rainey's Black Bottom". Los primeros comentarios sobre la actuación, la última de Boseman, han creado expectativas de una posible nominación póstuma a un Premio de la Academia.

Junto con Boseman y Magaro, los nominados de actuación son: Riz Ahmed ("Sound of Metal"), Jude Law ("The Nest") y Jesse Plemons de "I'm Thinking of Ending Things" ("Pienso en el final").

En la categoría de mejor actriz compiten: Nicole Beharie ("Miss Juneteenth"), Jessie Buckley ("I'm Thinking of Ending Things"), Yuh-Jung Youn ("Minari"), Carrie Coon ("The Nest") y Frances McDormand ("Nomadland").

Los Gotham premian películas independientes y los nominados son seleccionados por un panel de críticos. Normalmente se entregan a final de año pero como la mayoría de los premios han sido aplazados este año después de que los Oscar se pospusieran dos meses a abril 25. Los Gotham se entregarán el 11 de enero en lo que los organizadores han calificado como un formato híbrido con mesas virtuales interactivas.

Pese a la pandemia, más películas fueron inscritas para ser consideradas a los Gotham este año. Casi 500 fueron presentadas, en comparación con las 380 del año pasado.

Por el premio a mejor documental compiten "76 Days", "City Hall", "Our Time Machine", "A Thousand Cuts" y "Time". Los nominados a director revelación son: Radha Blank de "The Forty-Year-Old Version" ("Rapera a los 40"), Channing Godfrey Peoples ("Miss Juneteenth"), Alex Thompson ("Saint Frances"), Carlo Mirabella-Davis ("Swallow"), y Andrew Patterson ("The Vast of Night").