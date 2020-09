Laura Bozzo ataca con fuertes palabras a los "amigos" de Xavier Ortiz / El Imparcial

La muerte de Xavier Ortiz, ex integrante del grupo Garibaldi, no sólo ha consternado a la familia del cantante, también a todo el mundo del espectáculo en México y a miles de fans, que en las redes sociales se han manifestado por el trágico suceso.

Y es que algunos seguidores han expresado su opinión respecto a este tema, incluso señalando a los amigos de Xavier, de no apoyarlo y dejarlo solo cuando más necesitaba.

Prueba de ello es el comentario que hizo una usuaria en una publicación en el Instagram de suelta La Sopa, donde la mujer soltó un mensaje que hizo que la mismísima Laura Bozzo reaccionara.

“Ahora no lo dejan descansar en paz para vender noticia, pero nadie fue para ayudarlo cuando se sentía con problemas, pues no le creo a ninguno que dicen ser amigos, farsantes”, fueron las palabras de esta fanática.

Laura Bozzo Xavier Ortiz comentario / Captura

Este escrito hizo que Laura no se quedara callada y le respondiera, “Es una pena porque todos están contigo cuando te va bien, pero si tienes problemas nadie está ahí. Ahora hablan de que son sus amigos, pero amigo es el que está, no sólo en las buenas sino principalmente en las malas, ¿donde estaban los que dicen ser sus amigos en momentos difíciles?”.

Y remató su escrito señalando, “Lo digo por experiencia, cuando la he pasado mal todos desaparecen. Pero siempre me aferré a Dios, por eso salí adelante. Que no me vengan a llorar aquellos que lo abandonaron en sus peores momentos, una pena que no pusiera todo en manos de Dios, sólo él jamás te falla”, mensaje de la presentadora peruana, con el que dejó muy claro que no tiene pelos en la lengua.