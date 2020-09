¡Ya es mamá! Ex RBD, Zoraida Gómez dio a luz / Milenio

Zoraida Gómez compartió este miércoles 9 de septiembre una muy feliz noticia: el nacimiento de su primer bebé.

A través de varias stories, la actriz dio a conocer que durante el parto no hubo ningún contratiempo y que tanto ella como el niño están en perfecto estado de salud.

La noche de este 8 de septiembre la actriz de Rebelde y Lola… érase una vez había compartido algunos videos en los que platicaba cómo le estaba yendo en la labor de parto: su temperatura estaba elevada y ya no sabía qué hacer para pasar el tiempo antes de irse al hospital.

“Yo aquí esperando a que la criatura decida salir. Ya en realidad estoy a horas de vivir una de las mejores experiencias, yo creo, de mi vida, y ahorita me quería distraer. un poquito y no sé qué hacer ¿Qué me recomiendan? Ya leí, escuché música, mientras… ya no sé qué más hacer”, confesó Zoraida Gómez .

Luego había prometido descansar “porque sí es cierto, en los últimos días te dan calambres, tienes sueño, no te puedes acomodar por la pancita, pero dentro de poco no voy a poder dormir nada”.

Te puede interesar: La verdad sobre el "soldado caído" que se hizo famoso en redes

¡Ya es mamá! Ex RBD, Zoraida Gómez dio a luz / Instagram

Horas después regresó a sus redes para revelar que había nacido su bebé, que llegó al mundo a las 6 de la mañana de este miércoles 9 de septiembre.

“Les quiero contar que todo salió perfecto. Fue parto natural. La verdad fue un parto muy afortunado porque fueron poquitas horas. Las contracciones empezaron a las 11 de la noche. Llegué aquí al hospital a las 3 de la mañana y el punto es que a las 4:30 me bajaron a quirófano y mi bebé nació a las 6 de la mañana. Estoy feliz porque nació sano, nació bien”.

En una de sus stories agradeció a su novio (cuyo nombre no ha revelado hasta el momento) pues aseguró, se portó súper valiente y le dio mucha fuerza para que todo saliera bien.

A pesar de que ha compartido diversos detalles de su embarazo en redes sociales, Zoraida, de 35 años, había señalado en una entrevista con Las Estrellas que se daría un tiempo para revelar la identidad de su bebé.