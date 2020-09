Adiós a ‘Keeping Up with the Kardashians’: llegará su final en E!

Foto: Referencia

El fin de una era se asoma en el canal de E!. Kim Kardashian-West anunció este martes que el show que les trajo fama a ella y a su familia, “Keeping Up with the Kardashians”, finalizará después de 20 temporadas.

A través de sus redes sociales, la estrella de reality compartió una carta titulada “A nuestros increíbles seguidores”. En esta explicó que toda la familia estuvo tomó la dura decisión de dejar el proyecto atrás.

“Es con gran pesar que hemos tomado la difícil decisión como familia de decir adiós a ‘Keeping Up with the Kardashians’”, compartió la estrella del reality a través de su cuenta de Twitter.

Kim agradeció al público por haber sido testigo de la vida de las Kardashian-Jenner a lo largo de 14 años y múltiples momentos importantes dentro de sus vidas. Y, agregó que siempre agradecerán las oportunidades que el show les dio.

Después de lo que serán 14 años, 20 temporadas, cientos de episodios y numerosos programas derivados, estamos más que agradecidos con todos ustedes que nos han visto durante todos estos años. A través de los buenos tiempos, los malos tiempos, la felicidad, las lágrimas y las muchas relaciones e hijos. Siempre apreciaremos los maravillosos recuerdos y las innumerables personas que hemos conocido en el camino”, agregó.

Incontables horas

La empresaria también agradeció al conductor de radio, Ryan Seacrest, pues él ha fungido como productor del show desde el inicio del proyecto. Además, reconoció la labor del canal así como el equipo de producción.

“Gracias a las miles de personas y empresas que han sido parte de esta experiencia y, lo más importante, un agradecimiento muy especial a Ryan Seacrest por creer en nosotros, E! por ser nuestro socio y nuestro equipo de producción en Bunim / Murray, que ha pasado incontables horas documentando nuestras vidas”, expresó.

La esposa de Kanye West agregó que la última temporada, la cual será la número 20 en total, se transmitirá por el mismo canal a principios del próximo año.