Las fuertes declaraciones de Carmen Salinas sobre Xavier Ortiz / Milenio

Tras darse a conocer el fallecimiento de Xavier Ortiz, se han revelado algunos pasajes desconocidos en la vida del exintegrante de Garibaldi.

Carmen Salinas, quien trabajó con el actor en la obra musical Aventurera, narró algunas experiencias que tuvieron como compañeros profesionales y amigos.

“[Estoy] impactada por la noticia, no lo puedo creer. Todavía el miércoles pasado me mandó un recado, me dice ‘¿cómo estás madrina?, los extraño mucho’”, mencionó Salinas al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “Lo fui a ver a su casa a Guadalajara, cuando estaba casado con su esposa, que creo que es doctora. Me impactó mucho ver la herida que tenía desde los pies hasta las ingle, una herida inmensa, porque al parecer tuvo un accidente en la motocicleta”.

La actriz explicó que tuvieron una conversación y que el cantante le explicó que estaba preocupado ante la falta de trabajo a causa de las medidas sanitarias por la cuarentena.

“Habló, por teléfono conmigo, hace como dos meses conmigo”, agregó. “No sabía que estuviera enfermo de nada. Fuera del accidente que tuvo tan fuerte. Y quejándose de que, desafortunadamente, por lo de la pandemia no tenía trabajo. ‘Ando luchando por salir adelante porque no [tengo trabajo]’”.

Carmen Salinas no entiende que sucedió porque no parecía una persona que sufriera algún tipo de depresión; tampoco “era un muchacho vicioso”. De acuerdo con la productora, Xavier Ortiz era “muy amable, muy dulce, con un carácter muy bonito” y tuvo un gran desempeño cuando debutó como actor en Aventurera que le abrió las puertas en la televisión.

“Fui la que lo invité para que que hiciera la Bugambilia. Jugábamos mucho a la hora de hacerla. Siempre estaba con sus carcajadas con todas las tonteras que decía”, relató. “Lo hizo muy bien como actor y después le hablaron para participar en algunas telenovelas”.