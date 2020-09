Laura Pausini y Bebe unen sus voces con 'Verdades a medias" / El Foco

“Verdades a Medias”, un sencillo que habíamos podido escuchar en italiano en el álbum “Hazte Sentir” de 2018 y que muestra un registro mucho más rockero de la artista italiana Laura Pausini, ahora lo presenta en una versión única en compañía de la cantante española Bebe.

Sin duda uno de los materiales de la cantante con más agarre y veracidad. Su letra habla de la distancia, del silencio y de la rabia por tener que decir adiós.

La historia de un corazón agotado y rendido tras buscar verdades donde no las hay. Una letra que despierta la rabia de haber confiado en las medias verdades pensando que había verdad.

“Siempre he compartido la idea de que la verdad por muy dolorosa que sea debe ser siempre la luz que ilumine nuestras palabras. Existen personas que en vez de enfrentarse a la verdad prefieren alejarse sin motivo alguno, dejando a la otra persona desconcertada por no tener al menos una explicación. En lo que a mí respecta, no me gusta dejar las cosas en suspenso. Incluso hoy, cuando canto esta canción, me siento enojada. Escribir ‘Verdades a Medias’ me ayudó a comprender que a veces no vale la pena continuar una amistad con aquellos que no lo merecen”, expuso la artista.

Sobre la colaboración con la colega Bebe, compartió su gran satisfacción.

“Me imaginé interpretar este tema con una artista que siempre he seguido y a quien admiro profundamente. Estoy enamorada de las voces únicas, diferentes y muy personales. Por eso llamé a Bebe. Ella es una cantante que siempre tiene algo que decir, no sólo para cantar notas, sino para contar historias. Cuando ella me dijo que haría el dueto conmigo, me volví loca de alegría y no podía esperar para cantar con ella”.

Este sencillo nació antes del ‘confinamiento’ y lo han tenido que trabajar a distancia ambas artistas.

“En las últimas semanas he volado a Madrid y finalmente hemos cantado juntas y hemos preparado un vídeo muy especial. Realmente le agradezco mucho a Bebe, y si tengo que ser honesta, admito que cuando la escucho cantar esta canción, cancelaría mi voz para escucharla sólo a ella. ¡Me vuelve loca!”, agregó Pausini en declaraciones escritas.