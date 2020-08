Fernanda Castillo revela embarazo en redes sociales / Sipse

Con unas románticas y tiernas fotografías, los actores Fernanda Castillo y Erik Hayser anunciaron que serán padres.

Los histriones publicaron dos imágenes en sus cuentas de Instagram para compartir su alegría con sus seguidores, quienes en cuestión de minutos celebraron el embarazo de la rubia nacida en Hermosillo, Sonora.

“Somos tres... ¡qué felicidad tan inmensa!”, escribió Erik Hayser en su red social. Este mensaje fue replicado de manera muy similar por su prometida, Fernanda Castillo.

En cuestión de minutos, la noticia se volvió viral. En la cuenta de la protagonista de “El Señor de los cielos” suma más de 237,351 Me gusta y la farándula mexicana se pronunció tras la afortunada revelación.

Sebastián Rulli, Zuria Vega, Mauricio Mancera, Claudia Álvarez, Osvaldo Benavides, Ari Borovoy, Marjorie de Sousa, Carlos Rivera, Camila Sodi, Alessandra Rossaldo, Alejandro Speitzer, Héctor Suárez Gomís, Regina Blandón, Eréndira Ibarra, entre otros famosos felicitaron a la pareja.

Fernanda Castillo y Erik Hayser son una de las parejas más sólidas en el mundo del entretenimiento en México.

Comenzaron su relación en 2014 y desde entonces no se han separado, ya que los actores no dejan de gritar su amor a los cuatro vientos, expresar que quieren formar una familia y envejecer juntos.

El flechazo les llegó desde que se conocieron. “Fue una sorpresa para mí, una sorpresa increíble, yo fui a ver una obra de teatro donde estaba un amigo y llegué a ver la obra, Fernanda salió al escenario y yo me quedé ‘¿quién es esa mujer tan hermosa que en la vida había visto?‘”, recordó Erik Hayser en 2018 para el programa Un nuevo día.

La actriz vivió una situación muy similar, aunque se mantuvieron alejados porque el protagonista de Oscuro Deseo tenía novia.

Después de seis meses se reencontraron con ayuda de una amiga. “Ella me dijo ‘Erik Hayser me gusta como para ti porque es muy amable, como un príncipe’ y yo le dije ‘sí a mí también me gusta para mí pero tiene novia’, me dice ‘no, ya no tiene novia y yo te lo voy a presentar'”, confesó la famosa a Telemundo.

La pareja desde entonces están juntos y fue en mayo de este año cuando anunciaron su compromiso, aunque no definieron sus planes de contraer matrimonio.