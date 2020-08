Indocumentada en El Salvador pide ayuda para encontrar a sus familiares en Chinandega

Jackeling Cruz Chévez, nicaragüense que desde hace 30 años radica en El Salvador / Fotografía: Cortesía

La inmadurez de una adolescente de 15 años e irse con el amor de su vida rumbo a los Estados Unidos, es lo que hoy le pesa a Jackeling Cruz Chévez, una nicaragüense que desde hace 30 años radica en El Salvador y que perdió rastro de su familia.

Jackeling asegura que ha pasado muchas adversidades en el vecino país y debido a que no tiene documentos, sus hijos de 22, 20 y 18 años de edad, al igual que ella, son indocumentados.

La nicaragüense, de 45 años nació en Masaya y es hija de Francisco Cruz Medrano, de quien solo recuerda que vivía de Las Cantinas Las Managua tres cuadras abajo, aunque es un dato del que dice no estar muy segura.

Jackeling Cruz Chévez afirma que es hija única de su mamá, Mery Chévez Escorcia quien vivía en Chinandega y le gustaría saber noticias de ella. Dijo que una de sus tías de nombre María Eugenia Chévez vivía del Aserradero Carrillo tres cuadras abajo.

La ayuda que ha buscado esta migrante en el consulado nicaragüense no ha sido posible debido a la escasa información que tiene de su familiares, con quienes anhela reencontrarse.

"Allá está mi partida de nacimiento en Masaya, yo estoy aquí en El Salvador, tengo tres hijos, yo no tengo papales de allá ni mis hijos tienen papeles aquí, estamos prácticamente indocumentados", refirió la nicaragüense.

Varada en El Salvador

"Yo me vine de Chinandega, me vine con un muchacho porque supuestamente yo me iba a ir a los Estados Unidos con él pero nunca se dio, yo me quedé aquí varada en El Salvador, he sufrido mucho. He pedido ayuda aquí en Embajada pero ellos me piden una dirección exacta de mis papás para poderme ayudar y no me entienden que yo no conozco nada de Nicaragua", relató.

Dos de los hijos de Jackeling ya terminaron sus estudios de secundaria, pero no pueden optar a más por la falta de documentos, por la misma razón tampoco son candidatos a la hora de aplicar a un trabajo, según señaló la nicaragüense.

Si usted conoce a los familiares de Jackeling Cruz Chévez, puede contactarse al número +503 7241-4410, informó ABC Stereo.