Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez

Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez están juntos de nuevo y existen las imágenes que lo confirman. Todo sucedió en San Diego, después de que el cantante abandonadora el centro al que fue a reconectarse consigo mismo y, según parece, el esfuerzo mereció la pena.

Hace unos días, la hija de Jenni Rivera tomó sus redes tras su cumpleaños para reivindicar su derecho a divertirse y aseguró que el culpable de su ruptura fue su pareja y no ella.

“Si no estoy con Lorenzo es por razones o cosas que Lorenzo ha hecho. Si mi relación no ha funcionado, la verdad no es porque yo no quise o hice algo malo. Al contrario. Fuí buena esposa y no lo tengo que decir y no quiero hablar de los detalles, porque realmente son mis cosas privadas y si llega el día, cuando yo quiera, lo voy a hablar y si no, pues también se vale”, aseveró.

Foto: Se les vió a ambos disfrutando de la playa y haciéndose arrumacos y cariños.

La reconciliación

Tampoco descartó entonces una posible reconciliación en el futuro: “Si quiero regresar con Lorenzo, voy a regresar con Lorenzo, es lo que yo quiera hacer con mi vida“, aseveró.

Pues ese futuro ya llegó y las cámaras de Suelta la Sopa les sorprendieron en la ciudad de San Diego donde, al parecer, Lorenzo Méndez fue durante unos días a purgar sus pecados a un retiro espiritual, centro al que la misma Chiquis acudió a buscarlo.

Después de pasar la noche en un hotel, se les vió a ambos disfrutando de la playa y haciéndose arrumacos y cariños a plena luz del día. No faltaron los abrazos y los besos que sellaron el perdón de Chiquis a este amor que tantos quebraderos de cabeza le está dando.