Xinia: "¡Puedo brillar como las estrellas!"

Foto: Xinia, una de las candidatas a La Diva Mañanera 2020 / TN8

Cada viernes se está llevando a cabo el concurso La Diva Mañanera, un evento organizado por la Asociación de Comunidades Diversas de Nicaragua y TN8.

Jefferson Antonio Membreño Membreño, mejor conocida como "Xinia_con_N", es una persona apasionada por el transformismo. Con tan solo 23 años, forma parte de las tres candidatas que compiten para ser la próxima Diva Mañanera 2020.

Originaria de la hermosa capital de Managua, los tacones, pelucas y mucho brillo siempre han formado parte de su estilo de vida; eso sí, los inicios en el transformismo empezaron hace nueve años, cuando por primera vez participó en un concurso de belleza.

Esta participación sirvió para que Xinia descubriera el arte que había en ella, mismo que hoy podemos ver en los escenarios donde día a día trabaja arduamente para destacar con mucho esfuerzo su talento.

Pero no todo es brillo, aplausos y coronas; tras esos reconocimientos se esconden grandes obstáculos que sin duda marcan la vida de Xinia.

"La decisión de contar a mi familia que yo era un transformista fue muy difícil, nunca conté con el apoyo de una madre, mucho menos con el respaldo de un padre", comparte.

No todo el tiempo estás solo

A pesar de esa decepción, fue Doña Rosa Medina que se ha ganado el mundo pues para Xina ella ha sido un pilar fundamental en su vida.

“Mi abuela me ha apoyado en todo, en cada locura o proyecto que yo considere bien para mí. Ella fue la quien me incitó para participar en la Diva Mañanera porque dice que ve en mí un gran potencial, de la manera que sea siempre tengo su apoyo”, explicó Xinia.

Los cómplices también forman parte de grandes proyectos; para Xinia el apoyo de su abuela es incondicional. “Ella me dijo que llamara; al comienzo yo estaba desanimada, pero al ver que ella me estaba reparando algo del vestuario me dio mucha alegría y melancolía. Solo espero nunca me falte”, explicó Xinia.

¿A qué se dedica Xinia?

“Actualmente soy un joven emprendedor, doy clases de zumba y trabajo para una discoteca nocturna de ambiente gay, ahí soy parte de un grupo de animación, anfitriona y animadora”, cuenta.

Con todo su buen ánimo y alegría, también señala que lidiar con la indiferencia de la sociedad no ha sido nada fácil.

“Los rechazos en la sociedad y en mi comunidad han sido algo muy duro, ya que mi entorno discrimina a las personas como yo, pero siempre he sido muy fuerte a pesar del 'qué dirán', porque lo mío es arte y tenemos que enseñar a las personas a tener respeto hacia los demás”, argumentó Xinia.

La Asociación de Comunidades Diversas de Nicaragua, se ha convertido en el segundo hogar para aquellas personas que han sido rechazadas por una parte de la sociedad, algo que reconoce Xinia.

“En lo personal ser parte de la asociación ayudó a quitarme miedos, a mostrarme tal cual soy, a ser una persona con carácter y a nunca perder la humildad y sencillez. Si conservo esas virtudes puedo brillar como las estrellas”, comenta.

¿Qué esperar si la Diva Mañanera es Xinia?

“Mi aporte a la sociedad sería ser una portavoz de las personas que conviven con VIH+, ya que sufren de discriminación y estigma al igual que las personas de la comunidad LGBTIQ+; fomentar el respeto porque todos somos iguales. Nuestro país ha tenido grandes cambios, hoy contamos con el apoyo de Samira Montiel (procuradora de los derechos de la comunidad diversa ante la Asamblea Nacional). A la vez usaría este medio como herramienta para llevar ese mensaje a todas las personas que nos pueden ver”, concluyó Xinia.

