¡"Pelucatzos" y "rostratzos" en la Diva Mañanera de TN8!

Foto: Concurso de La Diva Mañanera en TN8

La Diva Mañanera de TN8 cada vez más se acerca a la gran final y este viernes las candidatas se lucieron en cada una de sus presentaciones, para lograr convertirse en una verdadera Diva.

Desde ya todas son ganadoras pues en ellas se resalta el esfuerzo, la pasión, el desempeño, la creatividad y la dedicación por dar el 100 por ciento en el escenario, pero como en todo concurso tiene que haber una ganadora.

En conmemoración al mes del Orgullo Gay, la Asociación de Comunidades Diversas de Nicaragua con el apoyo de la gran familia de TN8, llevaron a cabo la segunda semana del concurso en busca de la Diva Mañanera.

Luz, cámara y acción

Durante el programa matutino más divertido de la televisión nacional Mañaneros TN8, grandes talentos de la diversidad enloquecieron al público con sus espectaculares números artísticos; dando inicio la señorita Kaitlyn Green, quien con una sensual danza árabe nos dejó con la boca abierta.

Polémica con el jurado

Es importante destacar que en medio del programa de este 19 de junio hubo un escándalo con Óscar Pérez.

Resulta que la producción del programa matutino aceptó la decisión de un personaje “odiado, pero nunca olvidado”: Conchita Lolita, miembro del jurado que forma parte de la Diva Mañanera. Ella habló directamente con los directivos para que se le prohibiera la entrada al presentador, debido a diferencias personales.

Como es de esperar las redes sociales no podían callar ante tal injusticia. “Saquen a esa bruja, saquen a esa tal Conchita no sirve, es injusto que saque a Óscar, que regrese el Gato y saquen a Conchita”, eran parte de los comentarios en redes.

Este percance dio mayor dinamismo y su toque picante a un concurso que no es nada sencillo, ya que cada participante pone lo mejor de sí.

Baile y coreografía

Pero continuando con el concurso, la candidata Oksana Natour, tuvo una participación bastante particular, pues nos brindó un show impecable con distintos números en una sola coreografía, aunque no todo fue color de rosa. "Tienes dominio escénico, pero bien me pudiste dar más y eso espero ver este próximo viernes", fue el comentario de Conchita Lolita.

¿Quién será la digna representante de la Diva Mañanera?

Eso lo podrás conocer solamente si estás en sintonía de TN8 y pendiente a nuestro viernes; aún falta conocer más de cada una de las chicas, pero esos detalles te lo daremos a conocer muy pronto.

Este viernes tres chicas se defenderán a puras garras para ser la próxima Diva Mañanera 2020.

Te dejamos una galería de imágenes con las candidatas, incluyendo a Mística Guerrero y Xinia Wilson.

