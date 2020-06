Escucha como suena la nueva voz de Google Maps en español

Esta nueva voz de Google Maps se asemeja más a la de Google Assistant / Foto: Twitter

La cómica voz de Google Maps en español, conocida por su peculiar forma de hablar, ha sido reemplazada por una nueva voz que, además de ser más humana y fluida, no extienden las vocales finales de las palabras. En otras palabras: la nueva voz de Google Maps se acerca más a cómo hablamos los seres humanos en nuestro día a día.

Esta nueva voz de Google Maps se asemeja más a la de Google Assistant, el asistente virtual que la empresa norteamericana integra tanto en los móviles Android como en los productos Nest para el hogar anteriormente conocidos como Google Home. En un tweet publicado en la cuenta de Twitter se pueden apreciar las diferencias entre la voz antigua y la nueva voz de Google Maps.

Esta actualización de @GoogleMaps te va a sonar diferente. pic.twitter.com/wEo3zbNSfj — Google España (@GoogleES) June 24, 2020

Se ha cambiado la voz, tono y cadencia de la voz femenina en Google Maps. Las vocales ya no se alargan y todo es ahora mucho más "humano"

Google Maps, si bien ha ido mejorando poco a poco sus indicaciones por voz, se ha mantenido alejado de, por ejemplo, el propio Asistente de Google, que tiene un tono más natural en el habla, más similar a lo que nos encontraríamos en una conversación con un humano. Desde la cuenta de Twitter de Google han querido mostrar cómo sonará la nueva voz de Google Maps en español.

En los últimos meses, Google Maps ha implementado diversos cambios con el objetivo de facilitar, enriquecer y mejorar tanto la plataforma como los procesos de navegación. Uno de los más destacados es la funcionalidad Live View, que combina realidad aumentada con las indicaciones de la aplicación.

Por el momento, Google no ha dado fechas ni más detalles. No obstante, asegura que esta nueva voz llegará en una futura actualización, por lo que no deberíamos tardar demasiado en empezar a disfrutar de este nuevo modelo de voz en la aplicación de Google Maps.