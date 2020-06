Se suicida productor de exitosas películas 'The Polar Express' y 'Beowulf'

Foto: El productor ten´RT

Steve Bing, productor de cine de exitosas películas como 'The Polar Express' y 'Beowulf', de Robert Zemeckis, ha muerto a los 55 años, informa TMZ. Bing fue también un influyente donante político y un magnate de bienes raíces.

Según fuentes policiales, Bing saltó de un edificio de apartamentos lujosos en Los Ángeles (California). Siguiendo el protocolo estándar, el Departamento de Policía de la ciudad no confirmó que la persona en cuestión era Bing. Sin embargo, la descripción del hombre encontrado muerto en la escena se ajusta a la del productor.

"Durante años, Steve Bing ha sido una de las personas más filantrópicas y generosas de nuestra industria", dijo Jeffrey Katzenberg en ese momento. “También ha sido uno de los partidarios más leales del MPTF en los tiempos buenos y desafiantes. Ahora, con esta increíble contribución, nos pone un paso más cerca de asegurar nuestros objetivos a largo plazo ”.

'Kangaroo Jack' Writer Steve Bing Dead After Jumping Off Building https://t.co/jiM7aHQbcv — TMZ (@TMZ) June 23, 2020

Su vida

Los créditos de guión de Bing incluyen co-escribir la película de 2003 Kangaroo Jack. Sus créditos como productor ejecutivo incluyen Get Carter (2000), Looking for Comedy in the Muslim World (2005), Youth in Revolt (2009) y Rock the Kasbah (2015).

Más recientemente, se unió a sus colegas financieros Ron Burkle, Terry Semel, New Regency de Arnon Milchan y RatPac Entertainment de James Packer y Brett Ratner para financiar la película Howard Hughes de Warren Beatty, dos décadas en desarrollo. Las reglas no se aplican , que se lanzó en 2016.

Fue presidente de la compañía de finanzas de producción Shangri-La Entertainment, cuyos créditos más recientes incluyen Kingsman: The Golden Circle de 2017.