Lupillo Rivera explica por qué se arrepiente de su amorío con Belinda / Revista Central

A pesar de que Lupillo Rivera siempre ha defendido su fugaz romance con Belinda, en esta ocasión el cantante de música regional mexicana confesó que existe un motivo por el que sí se arrepiente de esta relación.

Al ser cuestionado sobre si se arrepentía de su amorío con la intérprete de “En el amor hay que perdonar”, el hermano de Jenni Rivera dijo:

"De una cosa si me arrepiento, y lo tengo que decir, nada más de una cosa… nunca me he arrepentido de nada de lo que pasa en mi vida, nada, nomás una cosa si me he arrepentido, de no haber repetido La Voz cien veces, cien veces tenía que haber estado yo en ese show”.

Cerrando en ese momento el tema de Belinda, y luego de la controversia que ha surgido con ex esposa Mayeli Alonso en días recientes, el llamado “Toro del Corrido” cerró la conversación sobre sus fallidos romances con esta declaración:

“Ha habido muchos dimes y diretes esta semana, y la verdad no me afecta en nada, porque yo sé quién soy, no me arrepiento de nada, yo sé que a mi ex mujer le regalé todo lo que te imaginas, y le deseo lo mejor del mundo, no tengo absolutamente nada en contra de nadie”.

Cabe mencionar que, a pesar de sus fracasos en el amor, Lupillo siempre se ha manifestado abierto a iniciar un nuevo romance, incluso en un tiempo se señaló que tenía intenciones de entablar una relación sentimental con la conductora Mónica Noguera.